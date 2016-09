Así vivieron la final

Juan Carlos Ortiz/REPORTERO

Estos son algunos ecos del sexto juego de la Serie del Rey:

El propietario del Club, el Licenciado Gerardo Benavides, ha conseguido su primer campeonato en la LMB, en apenas su tercera campaña:

“Muy Feliz, fue una serie muy difícil, ante un gran rival, mis respetos para la familia Uribe por todo lo que hicieron para llegar a la Serie del Rey, hoy nos tocó ganar a nosotros, ante un rival muy duro.”

Alberto Carreón disputó su tercera Serie del Rey con la franela emplumada, y logró sacarse la espina de las dos experiencias previas:

“Feliz, este equipo se llenó de estrellas, llegamos a donde queríamos, hemos luchado muchos años, he estado aquí toda mi carrera, gracias a Dios, no tengo palabras de la emoción que tengo.”

Mauricio Lara, ganador de 13 juegos en el rol regular, y 3 más en postemporada, disputó en este 2016 su octava campaña con los emplumados:

“Muy contento, que felicidad, tremendo año de todos los muchachos, nos rompimos el alma, y que manera de terminar todo esto. Venimos con la mentalidad de que hoy era el séptimo juego, resultó y somos campeones. Este juego va dedicado para toda mi familia, a mi mujer, a mis hijos, a Dios, que sin él no sucederían estas cosas.”

Carlos Bustamante cumplió su primera campaña con Puebla, y antes de emigrar a los D-Backs de Arizona, logró el campeonato:

“Estoy bien contento, un campeonato para mi muy emocionante, algo muy significativo, para el equipo de Pericos, un equipo totalmente nuevo, me siento súper contento, es algo inexplicable describir como me siento… Siempre me fije la meta, y lo dije ante la prensa, que antes de irme quería quedar campeón, y ahorita lo estamos cumpliendo, pera hay que empezar a pensar en lo que sigue.”

Chad Gaudin logró siete rescates en esta postemporada, además de empatar el record de rescates del club con 33, en su primer año en México:

“Esto es sorprendente, estoy muy feliz.”

El veterano Mario Iván Santana, también se mostró efusivo con el título obtenido:

“Me siento muy contento, este título está dedicado a la afición poblana”.