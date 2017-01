Los “llaneros” también quieren paga

Crisis en el futbol de Monclova

Juan Carlos Ortiz REPORTERO/ EL TIEMPO

No solo el béisbol tiene la problemática, de que ya no hay jugadores que jueguen por la camiseta, si no por cuanto les van a pagar por domingo, hoy en futbol municipal de Monclova, vive sus peores crisis.

Hoy en día solo tres equipos realmente pueden pelear por el campeonato, en la máxima división, que es la premier y la categoría primera fuerza, ya que los jugadores ya no quieren jugar son pocos los que realete juegan por su barrio o por la amistad.

Hoy los jugadores, reciben de 500 hasta mil pesos por domingo, por 90 minutos sumando que piden hasta los tachones, de Messi y Cristiano Ronaldo, sin contar que a hora también, es una tradición llevarlos a comer y al famoso guiso que implica liquido amargo.

Y por si fuera poco no falta las llamadas entre semana que se les a toro la carreta y hay son otros 500 o hasta 2 mil prestados que son parientes de nunca te pago es una crisis fea la que está pasando el futbol de Monclova..

Quizás de los pocos equipos que a un juegan por la playera el Necaxa de Estancias, orgullo playera barrio honor, la Colonia Obrera, tradición la Miravalle otro de los fuertes y los chicos de Kalderas, qué siempre se a mantenido como una familia.