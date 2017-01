Real Sociedad Elimina al Villarreal

Agencias

VILLARREAL, España, ene. 11, 2017.- Villarreal no logró remontar el marcador de la ida (3-1) y terminó igualando a un gol con la Real Sociedad en el partido de vuelta disputado en El Madrigal.

Jonathan dos Santos inició el partido en la banca, e ingresó al minuto 68 de tiempo corrido, pero no pudo crear peligro durante sus minutos de juego.

Por su parte, Carlos Vela no tuvo participación, al no ser convocado por una leve lesión por la que su técnico no quiso arriesgarlo, con el partido prácticamente definido en la ida.

El encuentro lo manejó a su conveniencia el conjunto blanquiazul, a pesar de que el submarino amarillo estuvo intendanto por todos los medios posibles acortar la distancia en el marcador.

Pero al minuto 15, Mikel Oyarzabal marcó el rumbo del partido con su anotación, recibió dentro del área y tras eludir a su marcador disparó cruzado para vencer al arquero Asenjo.

Cerca del final del primer lapso, Roberto Soriano empató el marcador al contrarematar un disparo que se estrelló en el poste derecho de Rulli.

El complemento no fue mejor para los locales que terminaron con un hombre menos por la dura falta cometida por Nicola Sansone que ameritó la expulsión.