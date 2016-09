San Antonio Tx., ganó el primero

Ayer a Frontera en la “Serie de la Amistad”

Roberto Soto Bermúdez

Rali de tres carreras en la apertura de la quinta entrada sirvieron para que la escuadra de San Antonio, Texas se enfilara al triunfo 14 carreras contra 11 sobre el selectivo de Cd. Frontera ayer en la llamada “Serie de la Amistad” que se llevó a cabo en el diamante del parque deportivo Ferrocarrilero, la cual hoy reanuda con el encuentro de despedida del conjunto texano en el mismo escenario beisbolero.

Aunque el resultado -Texas-Frontera- viene a quedar a segundo término dado a que son encuentros amistosos y de convivencia, dentro del terreno de juego las acciones no estuvieron exsentas de un buen béisbol de coraje y garra en las hostilidades.

Previo al encuentro, el comité organizador llevó a cabo sencilla ceremonia con la presentación de jugadores y donde el alcalde fronterense Amador Moreno López realizó el simbólico primer lanzamiento teniendo como cátcher a Eleazar Treviño, con la tranca al hombro a Maurilio Romo y cantando el primer strike a Armando Pruneda.

El lanzador que se apuntó la victoria para la escuadra visitante lo fue Oscar Rodríguez en labor de siete episodios trepado sobre el montículo, siendo relevado por Rodrigo Castro quien acabó el compromiso. El revés fue para Baltazar “El Teco” Pruneda que fue zarandeado con seis anotaciones en una entrada y un tercio, al relevo siguieron en desfile Armando Pruneda, Raúl valadéz Abelardo Sáenz y Baldemar Díaz.

Los sanantonianos que llegaron reforzado con jugadores ex liga mexicana y ex grandes ligas fabricaron una carrera en la primera entrada, cinco en la segunda y cinco más en la cuarta, en la quinta metieron las del triunfo con elevado de sacrificio de Ronco López y Gerardo Reyes así como un simple oportuno de Will Cucuta. En la séptima ronda metieron la del remache.

Frontera fabricó cuatro en la segunda tanda coronadas con doblete con las bases llenas de Horacio Zertuche Jr., clavaron una en la cuarta con triple de Zertuche, una en la octava con jonrón de Jasiel Acosa y cinco en la novena con cuadrangular de Acosta con dos en base, triple de Juan Martínez y doblete de Juan A. de la Cruz.