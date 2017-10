¡Triunfo de infarto…!

Duelo explosivo se van a extraining y se conectan ocho cuadrangulares

Agencias/El Tiempo

Los Astros de Houston regresarán el viernes al Minute Maid Park con la Serie Mundial empatada a una victoria por bando al derrotar esta noche, y de manera espectacular, a los Dodgers de Los Ángeles, 7-6, en 11 entradas.

Houston llegó al noveno acto en desventaja de 3-2 y enfrentando al taponero Kenley Jansen que salvó el primer choque del martes. No obstante, el venezolano Marwin González lo recibió con un jonrón solitario al bosque central que empató el partido a tres carreras por bando. Houston tuvo la carrera de la victoria en segunda base gracias a doble de George Springer, pero Alex Bregman cerró la entrada con roleta de out.

Los Ángeles tuvo una oportunidad en la baja de la novena cuando Cody Bellinger disparó un largo bombo al jardín central con dos outs, pero la bola se quedó dentro del parque. Y en la alta de la décima fue cuando los Astros apretaron el acelerador.

El también venezolano José Altuve castigó al relevista Josh Fields con un cuadrangular solitario al central que puso a Houston en la delantera nuevamente, 4-3, y, acto seguido, el santaisabelino Carlos Correa imitó a su compañero con bambinazo solitario por el mismo predio que aumentó la ventaja a 5-3.

No obstante, Houston armó otra mágica reacción en la alta del acto número 11 ante Brandon McCarthy, el noveno lanzador utilizado por los Dodgers en la noche. Cameron Maybin, quien entró como emergente, conectó sencillo al central y luego se estafó la segunda base con Springer en la caja de bateo. Entonces, el jugador de sangre puertorriqueña dio un cuadrangular al bosque derecho que puso a los Astros al frente en definitiva, 7-5.

Los Ángeles no completó otra remontada en la baja de la 11, pese a que Charlie Culberson dio un cuadrangular solitario con dos outs.

La serie se reanudará mañana, viernes, en el Minute Maid Park en Houston empatada a un triunfo por bando.