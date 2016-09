Culpan al Alcalde de ‘falta colectiva’

Es un capricho, Dice Heidi

ADRIANA CRUZ/REPORTERA

Ante la falta de quórum legal durante la Junta de Cabildo, Heidi Armendáriz manifestó que dicha acción no representa una derrota, por lo que salió de la sala de cabildo con la frente en alto, asegurando que dicha situación es un simple capricho del Alcalde.

Manifestó no sentirse mal, pues insistió que el Alcalde Gerardo García Castillo está desobedeciendo una orden que ya se le dio, “Desgraciadamente él no quiere acatar esa orden, aquí no hay nada de partidos es sólo cumplir una orden que a él se le está indicando”, señaló.

Dijo que de todas maneras la toma de protesta se tiene que llevar a cabo, “A lo mejor es un simple capricho del Alcalde que al momento no quiere, pero sólo darle tiempo al tiempo, veremos que decidimos, la verdad no esperábamos esto por parte del Alcalde que reaccionara así”.

Excusó la falta de la Regidora priísta Leticia Campos, señalando que la Funcionario se encontraba en la Ciudad de México, motivo por el cual no pudo asistir.

ES INAUDITO: PRI

Por su parte Fernando de la Fuente Presidente del Comité Local del PRI, mencionó que la Junta de Cabildo fue declarada inexistente por falta de quórum, pues no se presentaron los Regidores de Acción Nacional.

Señaló que es algo inaudito como la Autoridad Municipal está incurriendo en su segundo desacato, el primer desacato fue el decreto del Poder Legislativo, designó a la Regidora Heidi Armendáriz Puente y el segundo desacato al Poder Judicial.

“Estas personas no tienen respeto por ninguna autoridad, la verdad estamos sorprendidos, no esperábamos que fuera de esa manera, indudablemente tendrán que tomarle protesta y el Tribunal nos tendrá que obligar y seguramente estará incurriendo en estos momentos en conductas que pudieran tipificarse en el ramo penal , además no entendemos la razón, no hay alguna afectación que ellos tendrían.

Es un simple capricho que ya se ha llevado más allá de los límites, la verdad estamos sorprendido de la Autoridad Municipal”, finalizó.