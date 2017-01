Reportan suicidio SP lo desmiente

Bomberos Voluntarios atendió un reporte de una persona que intentó suicidarse el pasado domingo 1 de enero; y Seguridad Pública indicó que fue un accidente y no un suicidio

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

CASTAÑOS, COAH.- Aunque no se ha presentado de manera formal un informe oficial, Bomberos Voluntarios atendió un reporte de una persona que intentó suicidarse el pasado domingo 1 de enero; por su parte Seguridad Pública indicó que fue un accidente y no intentó de quitarse la vida.

Personal de Bomberos Voluntarios indicaron que la persona en cuestión es conocida como “El Boxer”, quién al parecer en estado etílico intentó quitarse la vida prendiéndose fuego.

El reporte que recibieron fue de una persona que se roció con diesel en la colonia California, siendo este su segundo intento por tratar de acabar con su vida.

Sin embargo, vía telefónica el Director de Seguridad Pública, Miguel Ángel Tapia, señaló que fue un accidente y no un intento de suicidio como se ha estado manejando.

“Al parecer la persona andaba tomado e iba a prender fuego con diesel, y por el estado en el que andaba, no tuvo control de lo que hacía, y recibió un flamazo, pero hasta donde se me informó no fue intento de suicidio”, declaró el Director.

En tanto sobre otros percances o accidentes durante las fiestas de fin de año, no se tiene detalles y se ha manejado con saldo blanco hasta el momento; en tanto las atenciones a paisanos disminuyeron y se espera que en los siguientes vuelva a incrementarse ante el retorno de estos a sus hogares tras el periodo vacacional.