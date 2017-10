Analiza Puigdemont declarar independencia

Carles Puigdemont, estudia hacer una declaración unilateral de independencia y convocar a elecciones constituyentes en el caso probable de que el Gobierno español, active esta semana medidas extraordinarias para intervenir la región, según publicó ayer miércoles el diario La Vanguardia

AGENCIAS / EL TIEMPO

ESPAÑA.- El Presidente catalán, Carles Puigdemont, estudia hacer una declaración unilateral de independencia y convocar a elecciones constituyentes en el caso probable de que el Gobierno español active esta semana medidas extraordinarias para intervenir la región, según publicó ayer miércoles el diario La Vanguardia. El Gobierno regional mantiene la disputa institucional con Madrid, después de decir que ha hecho todo lo posible para propiciar el diálogo y afirmar que no responderá al requerimiento para que aclare antes de mañana si la semana pasada declaró o no la independencia de Cataluña. Ante esta perspectiva, es previsible que el Gobierno del Presidente Mariano Rajoy inicie la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que podría llevar a que España se haga cargo de las consejerías regionales desde Madrid, según la Vanguardia. Si eso ocurre, Puigdemont estaría en disposición de cumplir con su programa electoral y hacer una declaración unilateral de independencia en toda regla, como le piden sus socios del Gobierno regional y el movimiento secesionista, para llamar seguidamente a elecciones constituyentes que alumbren una República catalana independiente. Según el diario catalán, Puigdemont considera que limitarse a convocar elecciones autonómicas sería una rendición tras haber tensado la cuerda con Rajoy con su negativa a retirar la convocatoria de un referendo de independencia, que el lunes fue declarado nulo por el Tribunal Constitucional.

De intervenirse las instituciones catalanas, el Gobierno catalán aboga por continuar la “resistencia pacífica” de la ciudadanía ante edificios simbólicos de la región, lo que podría dar lugar a escenas de cargas policiales similares a las del 1 de octubre, según el diario. Demanda Rajoy sensatez y equilibrio Rajoy, pidió hoy a Puigdemont, que, ante el plazo que tiene hasta mañana para evitar la aplicación de medidas contra su administración, actúe con “sensatez” y pensando en el interés general. En la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, el Mandatario pidió al diputado Jordi Xuclá, del PDeCAT (el partido de Puigdemont) que hagan un esfuerzo para convencer al Presidente catalán de que no cree más problemas de los que ya ha creado porque, “si no, va a obligar al Gobierno a tomar decisiones que sería mejor no hacerlas nunca”. Rajoy afirmó que es fácil la respuesta que tiene que dar Puigdemont, confirmar si ha declarado o no la independencia y resaltó que, si lo ha hecho, el Gobierno está obligado por la Constitución a actuar y si no, insistió en que se podrá hablar en el Congreso. ”Lo único que le pido es que actúe con sensatez, con equilibrio, que ponga por delante los intereses generales de todos los ciudadanos, del conjunto de los españoles y del conjunto de los catalanes”, resaltó.