Anticipa Trump que pedirá salir de TLC

AGENCIAS / EL TIEMPO

WASHINGTON.- El Presidente, Donald Trump, piensa que la única forma de lograr que México y Canadá, accedan a cambios en el TLC, es que EU emita la notificación de 6 meses de salida del acuerdo. Así lo anticipó a Senadores Republicanos, durante un almuerzo el pasado martes, narraron los legisladores a la publicación especializada en comercio internacional Inside US Trade. ”El Presidente dijo que no había forma de obtener los cambios que necesitamos a menos que nos salgamos, dándonos 6 meses para negociar”, dijo un Senador republicano que prefirió el anonimato. ”El Presidente la describió como una táctica para mover las cosas adelante que podría resultar en una salida, pero quizá sólo esté diseñada para negociar”, amplió otro legislador republicano. De acuerdo con la publicación, Trump no habría explicado a los republicanos con claridad cuál era la meta a la que la Administración buscaba llegar sólo remarcando lo que consideraron una “obsesión” con reducir de alguna forma los 64 mil millones de dólares en déficit comercial de EU con México. ”Esta puede ser una opción que el Presidente siente que debemos ejercer para lograr que México se siente para lograr lo que (Trump) quiere lograr que es el desbalance comercial”, confesó preocupado a Inside US Trade el Senador republicano Pat Roberts, presidente del Comité de Agricultura. ”Pero yo pienso que lo podemos hacer de otras maneras sin mandar ondas expansivas a través de toda la agricultura”, dijo Roberts, quien ha insistido en evitar cambios que afecten el actual TLC. De acuerdo con los reportes de los Senadores citados por “Inside US Trade”, Trump pidió confianza. ”Quédense conmigo, quédense conmigo, vamos a lograr un mejor acuerdo”, según otro Senador. Luego de la tensa conclusión de la Ronda Cuatro de negociaciones del TLC donde EU presentó propuestas difíciles de transitar para México y Canadá como insertar un 50 por ciento contenido estadounidense en los autos de la región, esta sería la primera vez que Trump revela su intención. Yendo en contra de la ortodoxia republicana a favor del libre comercio, la intención de Trump de rebalancear el déficit comercial no goza de alta aceptación al interior de la bancada republicana en el Senado con diversos legisladores simpatizando con evitar alterar el comercio con México y Canadá. Entre los fuertes defensores del TLC está el número dos de la bancada republicana, el Senador por Texas John Cornyn además del Senador por Utah Orrin Hatch, quien preside el Comité de Finanzas, encargado de monitorear los temas de comercio y a quien debe informar la Administración Trump.