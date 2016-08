Arriba histórico vuelo comercial EU-Cuba

El primer vuelo comercial entre Estados Unidos y Cuba en más de medio siglo, aterrizó el miércoles en Santa Clara

VANGUARDIA / EL TIEMPO

SANTA CLARA, CUBA — El primer vuelo comercial entre Estados Unidos y Cuba en más de medio siglo aterrizó el miércoles en Santa Clara, en el centro de la isla, restableciendo un servicio aéreo regular interrumpido durante la Guerra Fría.

El vuelo 387 de JetBlue, inicia una nueva era de viajes entre los dos países con unos 300 vuelos semanales. Cuba sigue siendo inaccesible para la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, debido a un embargo comercial de 55 años, y la prohibición formal de hacer turismo en la isla.

“El arribo rutinario de aerolíneas estadounidenses a la isla impulsará una sensación de apertura, integración y normalidad. Eso tiene un gran impacto psicológico”, dijo Richard Feinberg, autor del libro “Open for Business: Building the New Cuban Economy”.

La reanudación de los vuelos comerciales es uno de los pasos más importantes en la normalización de las relaciones, iniciada por el Presidente Barack Obama hace dos años. Los historiadores discrepan en cuanto a la fecha exacta del último vuelo comercial, que aparentemente se produjo después que Cuba prohibió el ingreso de vuelos durante la Crisis de los Misiles de 1962.

El Secretario de Estado John Kerry tuiteó que el último vuelo comercial fue en 1961.

El Secretario estadounidense de Transportes, Anthony Foxx, el Presidente de JetBlue, Robin Hayes, y una tripulación de cinco estadounidenses de origen cubano viajaron en el Airbus A320 de 150 plazas.

“Este es uno de los ejemplos más visibles de las actividades del presidente (Obama) para restaurar las relaciones diplomáticas con Cuba”, dijo Foxx.

Luego de llegar a Santa Clara, el secretario Foxx se dirigió a La Habana a donde se entrevistó con el canciller de la isla, Bruno Rodríguez y el titular de Transporte, Adel Yzquierdo, sin que se produjeran anuncios sobre nuevas rutas o trascendieran las conversaciones.