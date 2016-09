Donald Trump acusa a Peña Nieto de mentir sobre el tema del muro

El candidato republicano indicó en una entrevista con ABC News que el mandatario mexicano no le dijo que México no pagaría por el muro.

Expansión – El candidato republicano Donald Trump aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto mintió sobre el tema del muro fronterizo durante el encuentro que sostuvieron la semana pasada, reveló en entrevista con ABC News.

Trump aseguró que Peña Nieto no le dijo que México no pagaría por el muro.

“Oh, él no dijo eso. Él tuiteó mucho tiempo después de que la reunión había terminado…El hecho es que él no dijo eso. Él tuiteó después de que me fui”, aseguró en entrevista.

“El hecho es que México va a pagar por el muro. Se comentó (en el encuentro) que no sería discutido pero (México) sabe mi postura y yo sé que cual es su postura”, dijo el empresario.

“Hasta que sea presidente, no voy a presionar en nada, pero saben completamente mi postura. Mi postura es que vamos a construir un muro y México va a pagar por él. Es muy sencillo”, indicó Trump al medio estadounidense.

Respecto a las declaraciones de Hillary Clinton respecto a que él se “ahogó”, por no conseguir que Peña Nieto dijera que México iba a pagar por la construcción del muro fronterizo, Trump afirmó que él no se ahoga.

“Ella se ahoga…me han dado ventajas por el trabajo que hice en México”, señaló en entrevista.