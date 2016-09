Lamenta haber denigrado a partidarios de Trump

Acotó que lamenta solo la mitad de su declaración, reconoció que cometió una “generalización extrema” en sus declaraciones del viernes

AGENCIAS / EL TIEMPO

WASHINGTON.- La candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, declaró este sábado que lamenta haber calificado de “deplorables” a la mitad de los partidarios de su rival republicano, Donald Trump.

En un comunicado, Clinton dijo que “muchos de los partidarios de Trump son estadounidenses muy trabajadores que simplemente no sienten que la economía o nuestro sistema político estén trabajando para ellos”.

Reconoció que cometió una “generalización extrema” en sus declaraciones del viernes durante un acto de recaudación de fondos LGBT en un restaurante de la ciudad de Nueva York y, añadió, que eso “nunca es una buena idea”.

Generalizando bastante, podrías poner a la mitad de la gente que apoya a Trump en lo que llamo una cesta de deplorables ¿Verdad? Los racistas, sexistas, homofóbicos, xenofóbicos, gente que tiene miedo al Islam, en fin”, dijo Clinton, resaltando que el otro tanto que apoya a Trump está frustrado y necesita simpatía.

Sin embargo, acotó que lamenta solo la mitad de su declaración. Hizo hincapié en que es “muy lamentable” que Trump esté afiliada con gente de la organización derechista “alt-right movement” y que “David Duke y otros supremacistas blancos lo ven como un defensor de sus valores”.

Clinton, quien ha dicho que es la candidata que puede unificar a un país dividido, se retractó luego de que Trump respondió rápidamente este sábado, diciendo que la candidata había difamado a muchos estadounidenses y que pagaría un fuerte precio político por ello.

¡Vaya! Hillary Clinton INSULTÓ MUCHO a la gente que me apoya, millones de increíble gente trabajadora ¡Creo que le costará en las urnas!”, dijo Trump en un tuit.

El compañero de fórmula de Trump, Mike Pence, dijo el sábado en la cumbre de conservadores Value Voters, en Washington, que “La pobre opinión que Clinton tiene de la gente que apoya esta campaña debe de ser denunciada de la manera más fuerte posible”.

Hillary, ellos no son una cesta de nada. Ellos son estadounidenses y merecen tu respeto”, agregó.

El enfrentamiento retórico ocurre cuando faltan dos meses para el día de la elección y Trump trata de recuperar terreno.

Si bien Clinton está siendo criticada por su comentario, la marca de Trump es la polémica. En un mitin en Pensacola, Florida, el candidato republicano dijo el viernes que Clinton está “tan protegida” que “ella podría entrar a este coliseo ahora mismo y disparar a alguien a la vista de 20 mil personas, justo en el centro del corazón. Y no le presentarían cargos”.

El comentario hizo recordar la descripción que Trump dio en enero de la lealtad de la gente que lo apoya. “Dicen que tengo la gente más leal… que podría estar en medio de la Quinta Avenida y balear a alguien y no perdería a ningún votante ¿ok? Es increíble”, dijo.

Clinton no ha permitido que la prensa asista a muchas de sus recaudaciones de fondos, pero un grupo de periodistas tuvo acceso al evento del viernes.

Allí Clinton se quejó de la gente que describió como “deplorables”, diciendo que “desafortunadamente hay gente como esa. Y él las ha conseguido. Él ha dado voz a sus sitios web que solo solían tener 11 mil personas. Ahora tienen 11 millones. El tuitea y retuitea sus mensajes ofensivos, de odio y malintencionados. Ahora, algunas de esas personas ya no pueden ser rescatadas, pero por suerte esas personas no representan Estados Unidos”, dijo la nominada demócrata, exsecretaria de Estado durante el primer gobierno de Barack Obama.