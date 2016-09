Podrían delfines conversar como los humanos

Científicos rusos lograron captar lo que podría ser la primera conversación entre dos de estos animales, incluso utilizando diferentes entonaciones

RUSIA.- Científicos de la Universidad Politécnica de San Petersburgo, lograron captar un audio entre dos delfines en la Reserva Natural Karadag en Rusia, el cual podría ser la primera conversación grabada de estos mamíferos.

Desde hace varias décadas estudios científicos han demostrado que entre los mamíferos hay niveles avanzados de comunicación, ya sea por pequeños sonidos o silbidos, para dar a conocer sus sentimientos.

Sin embargo, lo que grabaron con los delfines fue totalmente diferente.

“Los delfines tomaban turnos para producir señales acústicas y no interrumpirse entre ellos, lo que nos hace creer que cada delfín escuchaba el pulso del otro antes de producir el suyo. Esencialmente, este intercambio se parece al de dos personas’, se lee en el reporte de la investigación.

Los delfines utilizaban una entonación diferente en cada señal, lo que hace creer a los investigadores es que cada señal o ‘pulso’ es una ‘palabra’ diferente.

Esta no es la primera vez que se plantea la comunicación entre delfines, en 2007, científicos australianos identificaron el significado de los silbidos que estos animales usan, como: ‘estoy aquí’, ‘rápido’, ‘comida’.

La diferencia que notan algunos científicos entre las conversaciones entre delfines y humanos, es que la complejidad de la información que se comparte no es la misma e incluso podría no ser verbal, aunque no deja de ser un descubrimiento asombroso.

Los delfines son una de las especies animales más inteligentes, por lo que no sorprendería que sí tuvieran un lenguaje establecido.