Se burla de cómo ‘remolcan’ a una mujer obesa

AGENCIAS / EL TIEMPO

CIUDAD DE MÉXICO.- El video grabado por Lamond Rushing, un clérigo de Kansas, en el Estado de Misuri, se convirtió en el blanco de las críticas en Internet después de viralizarse.

En el material se observa cómo una camioneta Toyota Tundra de color blanco lleva enganchada en la parte trasera a una mujer obesa sentada en una silla de ruedas, a quien remolca por la calle. La controversia surge a partir de que mientras el cura observa y graba lo que está pasando, exclama: “¡Solo en Kansas City!”

Fueron estos comentarios del clérigo, interpretados como jocosos, los detonantes de las quejas de los internautas, que compartieron por las redes sociales la escena criticando la actitud de Rushing.

Mientras unos comentarios ironizaron con el suceso, hubo otra parte que cuestionaron al religioso por dedicarse a grabar a la mujer en vez de ayudarla.

Becky Kittrell, la protagonista del video, no tiene cuenta en las redes sociales pero dijo que se enteró de la grabación porque se convirtió en viral y fue vista por su hijo.

Contó que su silla eléctrica se averió en medio del frío y la nieve, y por eso un conductor se ofreció amablemente llevarla a su casa, remolcándola en la parte de atrás, ya que no cabía dentro del auto.

Pese a que Rushing aseguró que el comentario en su video no pretendió ser discriminatorio ni una burla, ofreció las disculpas y optó por borrar la publicación.