Abiertos albergues en Tamaulipas

En los albergues ofrecen colchonetas, ropas, alimentos y medicamentos en caso de ser necesario; a las personas que se nieguen a ser trasladadas al lugar se les dan cobertores y prendas.

NOTIMEX / EL TIEMPO

Colima.- Ante la onda gélida que se registra en Tamaulipas, los municipios de Reynosa, Victoria, Matamoros y Tampico mantienen abiertos albergues para personas en estado de vulnerabilidad.

La alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, señaló que la Casa del Indigente, que opera como albergue local, apoya a por lo menos 15 personas con colchonetas, ropa abrigadora, alimentos e incluso medicamentos, en caso de ser necesario, y tiene la capacidad de alojar a 50 personas.

Asimismo, indicó que por las bajas temperaturas, personal de Protección Civil realiza recorridos permanentes por distintos sectores de la ciudad, a fin de trasladar a las personas que se encuentran en vulnerabilidad.

En tanto, el coordinador de Protección Civil de Matamoros, Gustavo Amador Flores, refirió que ante el ingreso del frente frío 21 se encuentra habilitado el refugio temporal del Centro Deportivo “Ing. Eduardo Chávez”.

Recomendó a la población abrigarse bien y no exponer a menores de edad y adultos mayores, así como conducir con precaución para evitar accidentes vehiculares, ante las probabilidades de lluvias.

Mencionó que hasta hoy se han albergado a unas 40 personas que no cuentan con un lugar seguro para resguardarse de las bajas temperaturas y descartó decesos por la onda gélida.

Por su parte, el coordinador de Protección Civil de Ciudad Victoria, Medardo Sánchez Albarrán, informó que durante las últimas horas han brindado atención a unas 15 personas en condiciones de vulnerabilidad y han trasladado a ocho, entre ellas un menor de edad, al refugio temporal instalado en el Cedif número 1.

Precisó que brigadas de atención especial realizarán operaciones permanentes de durante el fin de semana ante el descenso de temperatura.

Señaló que permanecerán activos los albergues temporales donde se brinda atención médica, alimentos y abrigo.

En Tampico, personal de Protección Civil implementó un operativo especial en las calles de la ciudad para detectar a indigentes y trasladarlos al Refugio Temporal de Invierno que habilitó el gobierno municipal.

La alcaldesa Magdalena Peraza Guerra mencionó que han logrado trasladar a siete indigentes, mientras que otras 16 personas han al albergue.

Agregó que a las personas que se niegan ser trasladadas a los albergues, personal de Protección Civil les proporciona cobertores y ropa abrigadora para su protección.

Asimismo, indicó que Protección Civil y Bomberos han atendido las solicitudes de la ciudadanía sobre estragos ocasionados por las rachas de viento que alcanzaron una velocidad de hasta 64 kilómetros por hora.

Por su parte, la Secretaría de salud en Tamaulipas pidió a la población extremar medidas ante las bajas temperaturas, evitar el uso de braceros dentro de los domicilios y acudir a los refugios temporales si sus viviendas no tienen la debida protección contra el frío.

La titular de la dependencia, Lydia Madero García, refirió que se cuenta con vacunas contra la influenza, así como medicamentos e insumos en hospitales y centros de salud para hacer frente a la actual temporada invernal.