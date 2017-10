Anuncia Álvarez Icaza que no va como independiente

El exombudsman capitalino aseguró en una carta no buscará la candidatura a la Presidencia para no ‘ser funcional al PRI’

AGENCIAS / EL TIEMPO

CIUDAD DE MÉXICO

En su cuenta de Twitter el sociólogo y exombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, publicó una extensa carta de cuatro páginas, que decidióno buscar la candidatura independiente a la Presidencia, como en el pasado había anunciado.

Lo anterior al considerar que:

“No seré funcional al PRI. Es un siempre sí, pero de otra forma: hay organizaciones agenda y más de 50 candidatos locales”.

En la carta, asegura que:

“En este escenario de profunda ilegitimidad y obsesión por el poder observo una estrategia para fragmentar y dividir el voto como hicieron en el Estado de México”.

Agrega que “ante estos escenarios y después de una larga reflexión colectiva mucho más allá de mi persona en un ejercicio de búsqueda de congruencia, informo que he decidido no ser funcional a los intereses ni estrategia del PRI y por eso no seré un candidato independiente más”.