Ensucia imagen de México caso Rafa y Julión

Andrés Manuel López Obrador, dijo que lo que se sabe del país en el extranjero, tiene que ver con corrupción, narcotráfico y violencia; es necesario que se recupere, la buena imagen de nuestro país

CD. DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, consideró lamentable la presunta vinculación del futbolista Rafael Márquez y del cantante Julión Álvarez, con el narcotráfico, sean las que imperen en el país, sobre todo que la imagen de México se afecte.

“Todo lo que se sabe del territorio nacional en el extranjero, tiene que ver con corrupción, narcotráfico y violencia, por lo que es necesario que esto cambie, que se recupere la buena imagen de nuestro país y quienes den el ejemplo, sean los Gobernantes”, comentó.

Luego de su junta informativa en Galeana, Nuevo León, el tabasqueño indicó, que con este tipo de hechos, se “rasgan las vestiduras: cuanta inseguridad, cuanta violencia”.

Aseguró, que la Administración Federal, han provocado la violencia en el país, “porque no hay crecimiento económico y empleos, se ha abandonado a los jóvenes, no se garantiza el derecho a la educación en todos los niveles de escolaridad, y tiene que cambiar esto, no es solo el error que hubo ahora”.

Por otro lado, calificó al Frente Amplio Opositor, como una “maniobra de la mafia del poder”, que sólo busca manipular a la gente, al hacerles creer que es algo nuevo, cuando en realidad es la misma mafia.

Acerca de la constancia de mayoría que recibió el candidato del PRI, al Gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, López Obrador, adelantó que el Presidente del CEN de MORENA, va a presentar un recurso, para que el Tribunal Electoral Local y luego Federal, para que se reconozca el triunfo de la candidata de Delfina Gómez Álvarez.