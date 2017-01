Es incitador de la violencia MORENA

El PRI aseguró que la violencia derivada de protestas por el alza de los precios de combustibles proviene del oportunismo de otras fuerzas políticas, como MORENA y AMLO

AGENCIAS / EL TIEMPO

CD. DE MÉXICO.- El Partido Revolucionario Institucional, aseguró que la actitud de protesta por el alza de los precios de combustibles que ha derivado en violencia proviene del oportunismo de otras fuerzas políticas, como MORENA y Andrés Manuel López Obrador.

“Los mexicanos conocen el comportamiento de MORENA y su Líder Andrés Manuel López Obrador, quienes intentan capitalizar a su favor esta coyuntura a través de la mentira, el desorden social, y la convocatoria a la protesta que frecuentemente deriva en actos violentos.

México merece mejor destino que la irresponsabilidad política populista”, manifestó el Instituto político en un comunicado.

Asimismo, el tricolor exigió a la Dirigente Nacional del PRD, Alejandra Barrales, que sea responsable con sus declaraciones y que no haga señalamientos infundados contra el Gobierno Federal o contra el PRI.

Dijo que México merece Dirigentes partidistas con alto sentido de responsabilidad social, “y no oportunistas que ante un problema buscan posicionarse ante la ciudadanía con declaraciones falsas”.

Sin hacer mención de los ex gobernadores prófugos de Veracruz o Tamaulipas por desvío de recursos, el PRI aseguró que se ha destacado, “por su institucionalidad, respeto a las leyes, al Estado de derecho y por ser garante de la estabilidad social en los momentos más difíciles de nuestra historia. Hoy la situación no es diferente porque está en nuestra esencia resolver problemas, retos y desafíos de manera pacífica, lo que no ha ocurrido con el PRD y Morena, que como partidos tienen una historia de hechos violentos”.

Reiteró su absoluto respeto a toda manifestación pacífica, y llamaron a que cualquier acto se realice en el marco de la ley, sin ruptura del orden social, con respeto a las instituciones y en pleno goce de las libertades de todos los mexicanos.

“No obstante, exigimos a las autoridades competentes que se investigue y actúe contra todos aquellos que propicien la violencia, independientemente de que se trate de partidos políticos.

El PRI convoca a la ciudadanía en general a buscar el diálogo y a mantener la unidad en la ruta para la construcción de un México mejor y en paz para todos.

Rechazó cualquier señalamiento en las redes sociales, que trate de vincular al PRI con el origen de diversos actos vandálicos.

“Afirmaciones de esa naturaleza, en redes sociales, que pretenden confundir a la ciudadanía, no tendrán éxito y por ello los priistas invitamos a la ciudadanía en general, a analizar la información que circula en redes sociales ya que no toda es verídica, pues el PRI rechaza y condena las acciones de violencia que se han suscitado en distintas entidades de la República Mexicana, con el pretexto del incremento en el precio de los combustibles”.