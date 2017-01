Gobernador de BCS se baja 20% salario

El gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, dijo que se

AGENCIAS / EL TIEMPO

La Paz.- El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, anunció el “Decreto de Austeridad”, donde a sus funcionarios se les reducirá el salario 10 por ciento, mientras que el sueldo de gobernador sufrirá una reducción del 20 por ciento.

En un comunicado, el mandatario estatal, Carlos Mendoza Davis, informó el “Decreto de Austeridad”, dice que la austeridad es una necesidad en estos tiempos de crisis.

Estar reducción en su conjunto representa un disminución en el gasto en el rublo de salarios de 7.5 millones de pesos al año, el cual pretende predicar con el ejemplo.

Como punto dos destaca el documento que el Gobierno del estado de BCS, no pagará ningún gasto de gasolina a ningún funcionario de esta administración, en la utilización de vehículos propios u oficiales con motivos personales, esto incluye los trayectos de y hacia los centro de trabajo de cada uno, en suma no va haber asignaciones personales de combustible alguna.

De la misma forma se mantiene la prohibición de pagar por el uso de los teléfonos celulares de los funcionarios de cualquier nivel de esta administración, centralizada o descentralizado y desconcentrada.

Además, a partir de este momento queda prohibida y suspendida la contratación de personal o las modificaciones en estructura de gobierno que implique un gasto mayor, se vale estructurar para disminuir el gasto, no para incrementarlo, salvo en salud y educación.

En tanto, la Secretaría de Finanzas y Administración, se les pidió que se aboquen a reducir los presupuestos de gastos cinco por ciento de todas las dependencias de administración pública, lo representa un ahorro de 60 millones de pesos en el presupuesto estatal.

Asimismo instruyó a la depemndencia estatal emitir nuevas políticas para reducir consistentemente y constantemente el gasto público en viáticos y pasajes, los cuales deberán reducirse al mínimo indispensable para el correcto desarrollo de las funciones encargadas de las áreas.

En tanto, a la Contraloría la instruyó reducirse en los rublos en la alimentación de las personas, papelería eventos y reuniones y, ahorro de energía eléctrica.

Y Aclaró que a partir de hoy queda establecido que las comunicaciones interna de gobierno deberán de hacerse por correo electrónico, ya no tiene ningún sentido mantener el acuso de recibo que nos mandamos nosotros mismos dentro de la administración.

El documento destaca “He determinado que en apoyo a las familias sudcalifornianas hagamos lo siguiente:

“A la Secretaria de Finanzas a que genere un acuerdo de facilidades fiscales que contemple la condonación de multas, recargos y adeudos anteriores que tenga los ciudadanos; sobre el impuesto estatal y revisado anual, lo que significa un beneficio a los ciudadanos de 193 millones de pesos”.

Asimismo, pido a los sudcalifornianos a tener una economía cerrada, a consumir los productos del estado.

Señalo, que quede claro quedemos mandar un mensaje de los esfuerzos que se han realizado.

El mandatario Estatal, exhorto “a los poderes legislativos, judicial, ayuntamientos, partidos políticos y a la sociedad en general a que nos sumemos a este gesto de austeridad”.

“No hay contribución pequeña, los grandes cambios se dan por la acumulación de pequeños esfuerzos que generan grandes cambios”, indicó.

El gobernador Carlos Mendoza Davis, estuvo acompaño de sus funcionarios de primer nivel.