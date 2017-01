‘La gallina de los huevos de oro se secó’

El Presidente Enrique Peña Nieto reconoció que “la gallina de los huevos de oro”, refiriéndose al petróleo, se secó en México, por ello, dijo, fue inevitable el aumento a los precios de la gasolina

Ciudad de México .- El Presidente Enrique Peña Nieto reiteró que el aumento en los precios de la gasolina era un tema inaplazable y reconoció que “la gallina de los huevos de oro [petróleo]” se secó en México.

“La gallina de los huevos de oro [Pemex] se secó. Cantarell se nos fue secando. Mantener un precio artificial en 2017 habría significado un gasto adicional de más de 200 mil millones de pesos”, expuso el Ejecutivo federal en un mensaje en el marco de la ceremonia sobre Prestaciones Sociales para el blindaje de la Economía Familiar. De acuerdo con cifras y expertos de México y el extranjero consultados por SinEmbargo, la presente administración desplumó a Petróleos Mexicanos (Pemex), la gallina de los huevos de oro, al dejar deteriorar sus seis refinerías y demás infraestructura de la petrolera.

De acuerdo con el Ejecutivo federal, mantener el “precio artificial” de la gasolina este año equivaldría al costo de todos los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Socia (IMSS) durante cuatro meses; más del doble de los apoyos que entrega el programa Prospera; el triple de lo que destina el Seguro Popular a la salud; el sueldo de la mitad de los maestros y cinco veces el programa Pensión para Adultos Mayores.

En el evento, Peña Nieto anunció una serie de acciones en coordinación con sectores empresarial y obrero para mejorar apoyar a las familias mexicanas que se vean afectadas por el aumento de los combustibles.

Entregó dos cheques que amparan los retiros de la cuenta individual de trabajadores mayores de 65 años.

El mandatario insistió que estas medidas tienen la finalidad de mitigar de alguna manera los impactos del aumento en los precios de los combustibles, decisión que “como le he explicado una y otra vez, se toma de manera difícil, una medida dolorosa, pero responsable”.

Refirió que se trata de un cambio que como país “estaremos experimentando, es decir, somos un país eventualmente que está entrando en esta nueva lógica al amparo de este patrón que prácticamente impera en todo mundo y México se había quedado a la zaga, porque le había costado mucho trabajo tomar una decisión en la que tuviera que mantener precios artificiales al precio de las gasolinas, distinto del precio que había en el mundo”.

“El lunes convocamos a diversos sectores para asumir un compromiso y mitigar los efectos a partir del ajuste al precio de la gasolina. Hoy celebro que en el IMSS estén resueltos a dedicar este superávit a prestaciones sociales, investigación e infraestructura”, dijo.

Pemex cuenta con refinerías en Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. Sin embargo, éstas fueron construidas en la década de los 70 y no fue sino hasta finales de 2015 cuando se comenzó a invertir en ellas mediante asociaciones público-privadas. Pemex.

El resultado: en el Plan de Negocios 2017-2021 de Pemex, la petrolera acepta que pasó de ser la tercera productora de petróleo del mundo en 2004 a la octava en 2015. Descendió cinco lugares en once años. Y ahora el país no está preparado para el proceso de liberación de los precios de las gasolinas al mercado internacional.

Juan Pablo González Córdoba, director de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), aseguró en entrevista con SinEmbargo en diciembre pasado, “que Pemex ha sido abandonado a su suerte desde hace años porque no se invirtió en su infraestructura. La red de poliductos que hay en el país para el transporte, muchos ya oxidados y sin la tecnología de otros países, se dejó de construir desde hace 30 años al igual que las refinerías”.

De acuerdo con el empresario, la petrolera del Estado “fue condenada a morir con la Reforma Energética” porque, para generar más competencia, la Ley de Hidrocarburos estableció que debe bajar el potencial que tiene de agente preponderante en el mercado para quedar en un 20 por ciento.