Morena triunfará en 2018, pese a obstáculos

El líder nacional del Movimiento Regeneración Nacional resaltó que faltan 11 meses para que se termine la pesadilla; ‘vamos a iniciar juntos una etapa nueva en la vida pública del país’, dijo

AGENCIAS / EL TIEMPO

CIUDAD DE MÉXICO.- En su gira de trabajo por Coahuila que inició este sábado en Ramos Arizpe, el líder nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena),Andrés Manuel López Obrador, resaltó que triunfarán pese a los obstáculos en el proceso del 2018 para elegir al presidente de la República.

“Esto que estamos soñando, que estamos anhelando, por lo que luchamos el día de mañana se convertirá en una realidad, por nosotros y sobre todo por los que vienen detrás de nosotros, la nueva generación”, así fue como arrancó con su discurso ante cientos de personas que acudieron a la plaza que se localiza en el bulevar Plan de Guadalupe y Manuel Acuña de la ciudad coahuilense.

Comentó que su lucha tendrá trascendencia histórica al momento en querenovarán la vida pública del país; en ese momento habrá una “regeneración, una renovación, una transformación del país”.

Este sábado 12 de agosto, el líder nacional de Morena inició una gira de trabajo en Ramos Arizpe y posteriormente se trasladó a Arteaga; por la tarde a General Cepeda.

Sus actividades continuarán este domingo 13 en el ejido el Esfuerzo del municipio de Viesca para luego trasladarse al ejido Coyote en Matamoros y finalmente, concluir su gira en Francisco I. Madero, Coahuila.

“Faltan 11 meses y se va a terminar la pesadilla vamos a iniciar juntos una etapa nueva en la vida pública del país”, enfatizó.

A los asistentes, los invitó a continuar adelante pues la lucha que llevan a cabo no es en vano, superficial o sin valor, sino es de gran importancia para el bien del país.

Dejó claro que su interés no es obtener cargos públicos, pues de ser sus fines principales, desde hace mucho hubiera podido tener un cargo en el gobierno, pues es fácil conseguirlo.

“Con ser medianamente inteligente y con ser un poco lambiscón, con eso se obtiene un cargo, pero eso no sirve de nada”, expresó.

El camino para el proceso para las elecciones presidenciales si bien no será fácil, el líder de Morena confía en que obtendrá buenos resultados como hasta el momento, pues aseguró, en todas las encuestas de los últimos 30 días se ubican en primer lugar.

Lo cual calificó como importante, porque recordó que el PRI tiene 88 años de edad, el PAN 78 años, mientras que Morena acaba de cumplir 3 años y ya está en primer lugar a nivel nacional.

“Vamos bien, la gente va internalizando la propuesta del cambio verdadero”, expresó.

Aunque reconoció que no pueden confiarse en estos resultados debido a “qué se están enfrentando a una mafia de poder, que no es producto de nuestra imaginación, no es un fantasma, es un grupo que domina a México, que son los que mandan y no quieren que haya un cambio”.

En su discurso, AMLO manifestó que tiene conocimiento que desde ahora se está conformando un nuevo frente a nivel nacional, entre el PAN y PRD, así como otros partidos, con la finalidad de que cada uno obtenga un candidato, y será el más fuerte al que todos apoyarán.

Pese a estas estrategias que contemplan aplicar los grupos de poder, resaltó que Morena logrará vencer a los dos candidatos “de la mafia del poder”.