Pide Lozoya amparo para declarar por Odebrecht

De acuerdo con el exdirector de Petróleos Mexicanos, la FEPADE, integra una carpeta de investigación en su contra, “en calidad de imputado”, a la que no le han permitido el acceso

AGENCIAS / EL TIEMPO

CD. DE MÉXICO.- Emilio Lozoya Austin, solicitó un amparo para que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), le permita conocer la investigación que lleva a cabo en su contra por el caso Odebrecht y lo cite a declarar en su calidad de imputado. El exdirector de PEMEX, presentó su demanda de garantías, ante, Luz María Ortega Tlapa, Juez Octavo de Distrito en Amparo Penal de esta ciudad, quien le concedió una suspensión provisional para uno de los actos que reclama y la negó para el otro. En agosto pasado, la FEPADE inició la carpeta FED/FEPADE/UNAI-CDMX/1139/2017, para indagar si una parte del dinero de los sobornos de la empresa brasileña, había sido destinado a la campaña de Enrique Peña Nieto, en el 2012. Según los acuerdos publicados del amparo 839/2017, Lozoya Austin, reclamó a la FEPADE, la emisión del oficio AYD-FEPADE-9897/2017, dictado en la carpeta de investigación, no permitirle a él y sus abogados el acceso a la carpeta de investigación y no citarlo a rendir la entrevista en su carácter de imputado. Ésta es la primera demanda de garantías que presenta el exfuncionario, desde que trascendió públicamente su involucramiento en el caso de los presuntos sobornos de 10.5 millones de dólares, que habría pagado Odebrecht, a funcionarios mexicanos, para obtener contratos en PEMEX. La Juez, Ortega Tlapa, acordó para el próximo 20 de octubre, celebrar la audiencia incidental, en la que definirá si concede o no la suspensión definitiva y para el 27 de noviembre, la celebración de la audiencia constitucional. Una vez que esta última se lleve a cabo, ya estará legalmente posibilitada de dictar la sentencia del amparo.