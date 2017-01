Prevén dólar hasta en 23 pesos en 2017

Después de la recesión económica mundial, el 2016 fue el año en que el peso se devaluó con más fuerza frente al dólar

AGENCIAS / EL TIEMPO

Ciudad de México.- Después de la recesión económica mundial, el 2016 fue el año en que el peso se devaluó con más fuerza frente al dólar al perder 19.87% de su valor, es decir, 3.42 pesos.

No sólo eso. El peso mexicano es la tercera divisa más depreciada, después del argentino que registró pérdidas de 22.80% y de la lira turca que se desplomó 20.92% en el año que termina… Y lo peor, se espera que en 2017 el tipo de cambio alcance los 23 pesos por dólar.

El penúltimo día de este año, el billete verde cerró en las 21 unidades en sucursales bancarias, mientras que al mayoreo, la moneda estadounidense se ofertó en 20.64 pesos, de acuerdo con información del Banco de México (Banxico).

Durante el 2016, el peso fue golpeado por los precios del petróleo hacia sus niveles más bajos desde febrero de 2003, permitiendo que el tipo de cambio alcanzara 10 máximos históricos durante los primeros dos meses del año, según el Reporte Cambiario: Resumen Anual, elaborado por el Banco Base.

Además, nuestra moneda fue afectada por la especulación relacionada con la política monetaria de la Reserva Federal, que volvió a ser un determinante clave de la cotización del peso frente al dólar.

Más: A mediados de año, Reino Unido decidió salir de la Unión Europea, iniciando dudas sobre la integridad a largo plazo de la región. Mientras, en Estados Unidos el republicano Donald Trump fue elegido presidente para los próximos cuatro años, con lo que se deterioraron las expectativas de crecimiento de México.

De hecho, el “efecto Trump” disparó a más de 20 pesos por dólar el tipo de cambio, además de que semanas después, el Banco de México se vio en la necesidad de aumentar la tasa de interés interbancaria, que actualmente se encuentra en 5.75%.

La cercanía económica con Estados Unidos terminó debilitando al peso, a diferencia de otras monedas de países, principalmente emergentes, que recuperaron su valor. Es el caso del dólar canadiense que se apreció 2.93% frente al billete verde; el peso chileno ganó 5.95% y el real brasileño se disparó 17.85%; mientras que el yen ganó 2.88%.

Viene lo peor

Según el análisis y las proyecciones del Banco Base, para 2017 se espera que el tipo de cambio muestre presiones al alza, hacia el nivel de 23 pesos por dólar.

En el año que está por entrar, detalló el análisis, existirán episodios de aversión al riesgo en los mercados financieros globales y ante riesgos claros para la economía mexicana, será fácil ver cómo se acumulan las posiciones especulativas a favor del dólar estadounidense, tal como ha sucedido en varias ocasiones desde 2014.

Por otra parte, añadió el Banxico, la política monetaria de la Reserva Federal seguirá siendo un elemento clave de la especulación cambiaria, sobre todo si las expectativas de crecimiento para Estados Unidos mejoran, haciendo probable que el FOMC suba su tasa de referencia en al menos tres ocasiones durante el año.

Lo anterior fortalecerá al dólar frente a varios de sus principales cruces, en particular el euro –que cerró el año con una depreciación de 3.04%–, y el yen japonés, cuyos bancos centrales mantendrán posturas acomodaticias durante todo el 2017.

Por si fuera poco, Donald Trump tomará posesión el próximo 20 de enero y comenzará una administración que hasta ahora se cree que podría implementar medidas proteccionistas en materia comercial, afectando negativamente a sus principales socios comerciales, en particular México, además de endurecer las reformas antimigratorias.

De acuerdo con los especialistas económicos del sector privado consultados por el Banco de México, en el 2017 el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México no pasará de 1.6%; la inflación estará en niveles superiores a 4%; mientras el tipo de cambio superará los 21 pesos por dólar al mayoreo.