Revela BahamasLeaks nuevo paraiso fiscal

De acuerdo con una investigación periodística en la que también participó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, unos 431 Funcionarios y Empresarios mexicanos abrieron empresas en Bahamas para evadir el pago de impuestos

AGENCIAS / EL TIEMPO

CD. DE MÉXICO.- Al menos 431 Funcionarios en activo y empresarios mexicanos han abierto empresas en Bahamas, otro paraíso fiscal y, con ello, han evitado el pago de impuestos por las ganancias que obtienen.

Entre ellos, hay nombres de empresas que cotizan en bolsa así como ex Servidores Públicos y Funcionarios en activo de distintos niveles jerárquicos. Similar al caso Panamá Papers, estos Funcionarios y empresarios han decidido sacar sus capitales del país, esto, de acuerdo con una investigación periodística en la que también participó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Entre los mexicanos señalados aparecen Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir, padre e hijo, dueños de Grupo Imagen, Excélsior, la futura Cadena 3 que saldrá en breve, los hoteles Camino Real y el Hospital Ángeles.

El ex Gobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond, quien también fue Secretario de Energía y de Economía en el Gobierno del ex Presidente Vicente Fox, registró su empresa con el nombre Yukali Subsidiary Corp, y fue puesta en marcha apenas en septiembre del año 2015. En Bahamas también abrió una empresa la cubana Niurka Sáliva Benítez, con el nombre Limesprings Enterprises Ltd en el año 2014. Ella es la esposa del ex Alcalde de Cancún, y otro candidato a Gobernador del PRD, Greg Sánchez, quien fue encarcelado en el año 2011 acusado de lavado de dinero, entre otros delitos. Otro de los personajes vinculados con la política fue el ex Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien junto con socios, los abogados Alberto Zinser yJulio Esponda crearon la empresa Majo don´t B Laight Ltd en octubre del 2014. Consultados al respecto, los miembros del despacho Zinser-Esponda y Gómez Mont, reconocieron la existencia de la compañía “como aparece en los registros públicos consultables” y comentaron lo siguiente: “La sociedad no se constituyó para efectos económicos, ni tuvo ni ha tenido cuentas bancarias, ni ha manejado cantidad alguna”.

Los reportes también han localizado a Funcionarios vinculados a Pemex. Se trata de un grupo de servidores públicos de alto rango así como de nivel medio.

En dos fechas distintas, noviembre del 2008 y agosto del 2010, se creó en Bahamas la empresa Pasco International Limted. Como Director apuntaron el nombre de Sergio Villarreal Rodríguez, quien hasta diciembre del mismo año se desempeñó como Gerente de Comercialización de Petroquímicos Básicos.