Sergio Medina vs Napoleón Gómez

Mediante el voto secreto a puerta de factoría, los obreros adheridos a la Sección 147 decidirán hoy el futuro del Contrato Colectivo de Trabajo

MARCO ESCALERA/REPORTERO

Periódico EL TIEMPO en una posición completamente neutral cuestionó a ambos líderes sobre los cinco puntos que consideren por qué los trabajadores sindicalizados de Altos Hornos de México deben votar por su organización sindical correspondiente.

SINDICATO MINERO NACIONAL

Para Gerardo Salazar Hernández, quien es reconocido como Secretario General de la Sección 147 por el Sindicato Minero, mencionó entre sus puntos es la represión y violaciones a las que siempre han sido objeto y que ahora está en manos de los trabajadores que se respeten sus derechos sindicales.

1.- Violaciones y Desacatos, como Sindicalizados y pertenecientes a la organización sindical de Napoleón Gómez Urrutia en más de 8 años atrás les han sido volados los derechos que por contrato colectivo de trabajo tiene, refiriéndose directamente a algunos derechos escalafonarios, medias horas de alimentos, casas tipo obrera, entre muchos otros que simplemente no son respetados.

2.- Represión.- Para Salazar Balderas, desde que convencieron a algunos sindicalizados de desprenderse del Sindicato Minero, tanto la empresa como el sindicato local se han encargado de reprimir al trabajador que intenta defender sus derechos como obrero, derechos que le ampara un contrato de más de 70 años de lucha como lo es el del Sindicato Minero.

3.- Entregados.- Otro de los puntos o motivos por los cuales, según los Napistas, deben votar por el Sindicato Minero, es porque se deben eliminar los Funcionarios y Comisionados entreguistas, agachados ante una empresa que maneja las condiciones de acuerdo a su conveniencia.

4.- Finanzas.- Los informes financieros son de suma importancia para los trabajadores, y de ante mano sienten que al momento no se les ha dado a conocer las finanzas tanto de la tesorería local como de la capilla funeraria de la 157.

5.- Autonomía Sindical.- “En este último punto, para los sindicalizados, la autonomía sindical, es un apartado que debe ser sagrado y respetado, sin embargo en la actualidad es todo lo contrario con los conexos, ya que permiten que el trabajador sea sobajado, controlado y hasta llamadas de atención por escrito les aplican”, finalizó.

SINDICATO NACIONAL DEMOCRÁTICO

Por la otra parte, el Secretario General del Sindicato Democrático, Sergio Medina Ibarra, señaló que existen muchos fundamentos y mejores beneficios al pertenecer a su organización sindical ya que no existen Dirigentes vitalicios que solo saben vivir de los trabajadores.

1.- No reelección.- Uno de los motivos principales y fundamentales por los cuales se pensó en cambiar de sindicato, fueron precisamente el mejorar democráticamente donde no existiera las reelecciones no contar con el mismo Dirigente y que las elecciones siempre sean a voto libre y secreto.

2.- Cuotas Sindicales.- En este tema, los propios trabajadores estuvieron de acuerdo en no mantener a través de cuotas sindicales a una persona que ha gozado de lujos gracias al esfuerzo de los trabajadores, por ello estuvieron muy de acuerdo con el Democrático en reducir el pago de cuotas de un 1.5 a uno por ciento.

3.- Devolución de Cuotas.- Uno de los más atractivos resultados que tendrán los trabajadores de Planta Uno, es que en caso de que gane el Sindicato Democrático, se les regresarán las cuotas retenidas de los últimos 8 años, donde la cantidad supera los 60 millones de pesos para los 3 mil 833 sindicalizados.

4.- Laboral.- Para Sergio Medina, es muy importante la representación de los trabajadores ante cualquier problema que pudieran tener ante la empresa comprometiéndose a apoyarlos en todo sentido.

5.- Confianza.- Como último punto, señaló que los trabajadores pueden convivir de cerca con él, sin especies de vallas guaruras que impidan el diálogo entre el dirigente y trabajador, y esa confianza es la que existe y continuará dentro del Sindicato Democrático.