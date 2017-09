A un sólo negocio adeuda 6 millones

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

Por un monto de casi 6 millones de pesos es que Carlos Mendoza propietario de un negocio de renta de carros, fue defraudado por Víctor de los Santos a quién ya denunció y logró llevar ante un juez.

Carlos Mendoza vía telefónica señaló que de los puros vehículos le debe alrededor de 3 millones y medio de pesos, así como acaban de encontrar dos Suburban 2015 y una Toyota 2017 las cuales al parecer fueron bandalizadas, por lo que dijo desconocer el monto de lo que vaya a representar tal situación y siguen faltándole por recuperar dos o tres vehículos en general.

“A mí el señor Víctor de los Santos me debe entre carros y unas demandas que tengo con él, me debe la cantidad de 6 millones de pesos; las facturas originales las tiene su servidor y las que él obtenía no sé de donde las sacaba pero son puras facturas apócrifas, de hecho la gente que nos ha entregado voluntariamente los vehículos se les presentan las facturas originales y yo creo que por eso están colaborando con nosotros, yo tengo tres denuncias por 1 millón de pesos, otra por 900 mil pesos y la de los vehículos pero aparte me debe 1 millón de pesos pero de renta”.

Mendoza precisó tras la audiencia inicial sobre le denuncia que interpuso en contra de De los Santos, en donde se le impuso como medida cautelar el uso de un brazalete, no lo considera confiable.

También indicó que al igual que otros afectados se le dijo por parte de Víctor de los Santos que las unidades eran para usarse en las campañas electorales que se realizaron meses atrás; dijo no creer que este abuso y fraude fue cometido por De los Santos quién se abanderó de un partido pese a que no fungía con ningún cargo, aun así confió en él, ya que un amigo suyo se lo presentó, reconociendo que su error fue no investigar más sobre esta persona que le terminó defraudando.