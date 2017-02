Acechan vicios a 100 jóvenes

Ante la ausencia de los padres, los menores también están en riesgo de convertirse en infractores

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

Por lo menos 100 jóvenes y adolescentes en la colonia Del Río, se encuentran en situación de riesgo de caer en los vicios y convertirse en infractores, ante la ausencia de los padres.

Lo anterior fue señalado por Lidia Gudiño, una madre de familia que se dedica a hacer gestión social en la colonia, señaló que la mayoría son hijos de madres solteras, por ello no tienen la atención necesaria en sus hogares.

“Son madres de solteras, se tienen que quedar horas extras a trabajar, no hay una mamá que este con ellos para vigilarlos,

necesitamos un proyecto, esos niños no tengan tanto tiempo de ocio, para que no anden libres delinquiendo, haciendo travesuras”.

Mencionó que en la colonia se trabaja con un equipo de fútbol Club Tigres, sin embargo por la situación en que viven, no tienen los suficientes recursos para comprar uniformes y cubrir otros gastos.

“En ese club de fútbol los podemos acoger, pero ellas como madres de familia no puede dejar de asistir al trabajo, hay muchas cosas en contra, esos niños están vulnerables a que la delincuencia los acoja”.

Hace tres años mataron a tres jóvenes en el campo que formaron parte del equipo, es muy triste que jovencitos de 16 años se involucren en eso, comentó.

“Afortunadamente el Alcalde Gerardo García cuando anduvo en campaña nos dio apoyo, nos apoyó bastante si logramos rescatar a uno entre 10, para nosotros es un gran logro”.

Dijo que para seguir trabajando requieren el apoyo de autoridades, aunque en materia de seguridad ha mejorado la situación con los rondines de la Policía Municipal.

“Si queremos seguir apoyando a estos jóvenes para que no se vayan por el mal camino”, agregó.