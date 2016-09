Aclara Coronel cómo ocurrió accidente

ADRIANA CRUZ/REPORTERA

El Coronel Victorino Reséndiz, desmintió versiones en redes sociales, sobre el accidente suscitado el día de ayer sobre Avenida Monterrey, en el que una patrulla de Seguridad Pública atropelló a un ciclista, dejándolo abandonado sobre el pavimento.

El Jefe Policiaco dio a conocer que el pasado domingo un joven a bordo de una bicicleta y quien conducía con aliento alcohólico, se atravesó a la unidad de Seguridad Pública, quien era conducida por una mujer Policía.

Aseguró que no se abandonó a la persona como se aseguraba a través de redes sociales.

“Yo mismo lo mande a la Cruz Roja, yo mismo estoy al pendiente de esta situación, yo mismo mande que se consigne por si hay algo legal”, indicó.

Manifestó que como testigo tienen a un vendedor de cabrito quien vio como el joven se cruzaba sin prestar atención a la unidad que circulaba por dicha avenida.

“La patrulla no pudo frenar a tiempo y él iba distraído, lo bueno es que no le ha pasado nada, estaremos pendiente de su salud, ya se dio parte al Presidente Municipal, no hay nada turbio, que nosotros abandonamos a la persona es mentira.”

Sin embargo en redes sociales la noticia fue dinamita, pues aseguraban que la mujer policía que conducía la unidad, es una persona prepotente, y quien sólo dio aviso a los paramédicos y dejó en el pavimento al joven atropellado.