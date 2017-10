Acomoda CTM a 120 obreros

Fueron reajustados por Trinity Castaños

VERÓNICA PRECIADO/ EL TIEMPO



El Secretario General de la CTM Monclova, Jorge Carlos Mata López confirmó la contratación de 120 trabajadores que en fechas recientes fueron reajustados de la planta Trinity Castaños, los obreros ya fueron ubicados en empresas de Monclova y Frontera afiliadas a este sindicato.

Mencionó que, aun cuando la empresa Trinity de Castaños no se encuentra afiliada a la organización sindical a su cargo, se está dando el apoyo para que esta gente no quede desempleada.

“Ellos no pertenecen a nuestra organización sindical, sin embargo algunos compañeros de esa empresa están siendo admitidos en empresas del gremio, hasta ahora son alrededor de 120 los que hemos recibido en las oficinas del sindicato y ya tienen su contrato en alguna empresa”.

Al respecto manifestó que, el reajuste de personal tiene un impacto negativo, tomando en cuenta que es una de las dos principales empresas que operan en el municipio de Castaños.

“Definitivamente que un reajuste impacta para cualquier Ciudad que se pierdan empleos más en municipios que tienen poca industria, afortunadamente la baja de empleos no se ha dado, hasta ahora las empresas del gremio se han mantenido estables, y si acaso llegamos a recibir la notificación vamos a buscar las alternativas tengan fuente de trabajo”.

INCERTIDUMBRE POR TLC

En otro tema, señaló que en definitiva hay una afectación para las industrias ante la falta de acuerdos del Tratado de Libre Comercio.

“Esto genera incertidumbre no saben los aranceles se puedan presentar para los productos, las empresas deben estar en contacto con negociadores para ver el rumbo, definitivamente hay incertidumbre en que los propios agentes políticos están preocupados en saber que piensa su presidente en los Estados Unidos”.

Como consecuencia, los empresarios han detenido contratos en la región, los que se trabajan ahora son contratos que tienen vigencia multianual, de otros proyectos hay que esperar la definición de aranceles que dependen de esos acuerdos del TLC, agregó.