Acusan a empleados de no regresar ‘feria’

Cinéfilos señalan que al pagar con 50 pesos, no les devuelven los 2 pesos de cambio

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

Usuarios de Cinemex Monclova, manifestaron su inconformidad hacia el personal de taquilla, ya que prácticamente les están robando su dinero.

Y es que los empleados se niegan a dar el cambio de dos pesos a los cinéfilos, que por lo general pagan la cuota de entrada de 48 pesos, con un billete de 50 pesos.

Juan Manuel Rivera, dijo sentirse molesto por el actuar de los empleados de taquilla, ya que en más de cinco ocasiones ha acudido al cine y al pagar su boleto de entrada no le regresan la feria.

“No sólo a mí me lo han hecho, cuando estoy en la fila he escuchado que a más gente le dice el empleado lo mismo, te debo dos pesos”.

Yo me pregunto de dos pesos de cada usuario, por cada sala de más de 100 butacas, ¿cuánto no se roban??… “ha pero en cafetería tienes que pagar exacto porque no te aceptan que les debas un pesos.