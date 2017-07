Ajusta INE rebase en topes

¬ Riquelme lo hizo en 7.86% ,¬ Guillermo Anaya en 4.56%

VANGUARDIA/EL TIEMPO

De una primera revisión a los engroses sobre los rebases a topes de gastos de campaña en Coahuila, el INE, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) detectó que la Coalición Por un Coahuila Seguro, encabezada por Miguel Ángel Riquelme, rebasó el tope por 7.86 por ciento, mientras que en la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, abanderada por Guillermo Anaya, el rebase fue del 4.56 por ciento.

La cifra determinada como tope de gasto de campaña por el Organismo Público Local Electoral de Coahuila fue de 19 millones 242 mil 478.57 pesos, destacó el Instituto Nacional Electoral en un comunicado. Sin embargo, los montos podrían ser modificados a partir de la revisión de los engroses mencionados, además de que, derivado de la determinación de un procedimiento oficioso, se revisarán todos los gastos relacionados con el pago a representantes de casilla.

Los posibles cambios en las cifras de los topes de campaña, sólo pueden hacerse al alza no a la baja. “El resultado de este procedimiento tendrá un impacto a la alza, en caso de que los partidos y candidatos no acrediten la inexistencia de un pago a los representantes de casilla, ya que ese gasto no está actualmente considerado en los dictámenes”, detalla el organismo electoral.

Vale recordar que el Consejo General del INE aprobó el 17 de julio los dictámenes y resoluciones sobre las irregularidades encontradas en los informes de ingreso y gasto de los partidos políticos y candidatos independientes que participaron en las elecciones del 4 de junio pasado.