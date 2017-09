Al adquirir un ‘chocolate’ se incurre en contrabando

Recomiendan comprar un vehículo nacional que es considerado patrimonio familiar y no un delito como con los “chuecos”

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

A fin de evitarse los problemas por decomisos de autos, el presidente de CANACINTRA indicó que es mejor hacer el esfuerzo para adquirir un auto nacional y evitar con ello perder el patrimonio familiar ya que “un auto chocolate es contrabando, por lo tanto es delito fiscal”.

Aunque el presidente de CANACINTRA Luis Tijerina reconoció que para muchas personas parece una mejor opción el adquirir un vehículo de procedencia extranjera, aseguró hay muchas otras opciones para que las familias puedan hacerse de un automóvil nacional.

“Ahora, con la oferta que tenemos es mejor hacer el esfuerzo de adquirir uno nacional, tenemos múltiples opciones, hasta créditos largos, además uno nacional es considerado como patrimonio familiar y uno ‘chocolate’ es contrabando, por tanto es delito fiscal”, precisó.

Comentó que este tipo de autos no cuenta con un seguro de responsabilidad civil, como mínimo, además de que no cumplen con las regulaciones económicas tal como los automóviles nacionales.

Mencionó que actualmente no es difícil sacar un auto de agencia pues hay muchas facilidades de pagos y créditos, también hay lotes que venden automóviles usados nacionales, de igual forma en las redes sociales constantemente se promueven en venta carros nacionales.

“En su propia condición de chuecos estos ni siquiera cuentan con al menos un seguro de responsabilidad civil, es decir que en un accidente no habrá seguro que pueda atender los daños del otro conductor o peor aun los gastos médicos de haber lesionados”, concretó.