El accidente ocurrió en el kilómetro 32 de la carretera Federal 57 al norte

MARTIN SILVA / EL TIEMPO

Alarma, inquietud, temor, angustia y desesperación, provocó entre cientos de automovilistas y vecinos del kilómetro 32 de la Carretera Federal 57, la volcadura de una pipa doble remolque, que transportaba 84 mil litros de gas LP, que ocurrió ayer alrededor de las 16:00 horas en ese lugar.

Según el conductor del tracto camión 652, propiedad de Transportadora de Juárez, cuando circulaba de sur a norte por la Carretera Federal 57 a velocidad inmoderada, al llegar al kilómetro 32, perdió el control del volante, por lo que empezó a maniobrar y zigzaguear hasta lograr que la unidad recostara sobre el pavimento y saliera de la carretera.

Afortunadamente, el conductor logró salir ileso de esta aparatosa volcadura y de inmediato fue auxiliado por automovilistas que pasaban por el lugar, los que a su vez, reportaban el caso a las autoridades, así como a los cuerpos de auxilio, quienes llegaron de inmediato al lugar del percance.

Ante la magnitud del riesgo, de que cualquier chispa pudiera provocar la explosión del material que transportaba la pipa doble remolque, debido a que por la forma en que volcó, pudiera haberse registrado una fuga del combustible, las autoridades decidieron suspender el tráfico por la Carretera Federal 57, en aproximadamente 60 kilómetros de esa vía, y se activó el Código Rojo en toda la Región.

Ante el riesgo latente, de que cualquier chispazo provocado por la fricción de los vehículos que circulaban por la Carretera Federal 57 a esa hora, las autoridades decidieron suspender la circulación vehicular en un tramo de 60 kilómetros, es decir, desde el lugar conocido como “Sofymar”, hasta el entronque de la carretera interestatal que comunica al Municipio de Progreso, en la circulación de sur a norte.

Mientras que la circulación de norte a sur, por la carretera Federal 57, se estranguló en el mismo lugar, en donde se advertía a los automovilistas que al llegar al Ejido Primero de Mayo, mejor conocido como “Hermanas”, tenían que tomar la carretera interestatal que comunica a Abasolo y San Buenaventura.

Al cierre de la edición, personal de Protección Civil, alertó que el cierre de la vía Federal, podría tardar de 24 a 36 horas, tiempo en el que se hará el trasvase del combustible a otras unidades.

TEMOR ENTRE VECINOS

El temor, la angustia y desesperación también empezó a invadir a los vecinos de los ranchos ubicados cerca del lugar donde ocurrió el accidente, como los de “San Isidro”, mejor conocido como “Adjuntas”, así como entre los mismos habitantes de “Hermanas”, un poblado cercano al lugar donde se registró la volcadura.

Incluso en un principio, las autoridades contemplaron la posibilidad de evacuar a estos poblados, pues temían que cualquier fuga del combustible y un chispazo pudiera provocar la explosión de la pipa, lo cual tendría un impacto y repercusión, en por lo menos en un radio de 5 kilómetros a la redonda.

DECIDEN TRASVASO

Cuando elementos de Bomberos y Protección Civil de Monclova, así como expertos de PEMEX, que llegaron a atender el percance, comprobaron que no había fugas en los mecanismos de los enormes cilindros que transportaban casi 90 mil litros de Gas LP, estos consideraron la necesidad de trasvasar el energético a otra unidad, lo que les llevaría por lo menos de 5 a 6 horas.

Muchos de los automovilistas que quedaron varados en ambos lados de la carretera, decidieron tomar la carretera 30 para ir hasta San Buenaventura y poder continuar con su viaje, quienes circulaban de sur a norte, mientras que los que venían de norte a sur, al llegar al Ejido Primero de Mayo, ya no se les permitía continuar, por lo que tuvieron que tomar la circulación por la carretera inter estatal.

ALCALDE SORDO Y MUDO

A pesar del temor e incertidumbre que había entre las familias del Ejido Primero de Mayo, por la posible evacuación, el Alcalde de Escobedo, José Martínez Arriaga, nunca contestó a las llamadas de teléfono que se le hicieron tanto por parte de la prensa, como de sus propios representados.

O el Alcalde se volvió sordo, porque no escuchó las llamadas, tampoco los mensajes y no se conoció su versión en relación a estos hechos que alarmaron, no solo a los habitantes de Escobedo, sino a los del resto de los Municipios de la Región Centro.

Pie de fotos Adrián Poli

La Pipa quedó recostada una parte sobre el pavimento y otra en el camino de terracería tras la aparatosa volcadura.

Elementos de Bomberos y Protección Civil de Monclova, llegaron de inmediato al lugar del accidente a auxiliar a los posibles afectados y a controlar la situación de cualquier siniestro

Cientos de automovilistas quedaron varados por más de 6 horas ayer en la carretera Federal 57, tras la volcadura de una pipa doble remolque que transportaba alrededor de 90 mil litros de Gas LP.