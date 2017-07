Alerta sanitaria por lote de medicina falsificada

Buscan en farmacias y tiendas departamentales lote falsificado de

Ciprofloxacina, además de Inmunoglobulina humana intravenosa y

crema Redugras

MARCO ESCALERA/REPORTERO

Tres alertas sanitarias recibió la Jurisdicción 04 de la Secretaría de Salud para detectar en esta región dos medicamentos que se venden en farmacias y tiendas departamentales y una crema “milagrosa” denominada Redugras, ésta por no cumplir con lo que promete y las dos medicamentos por producirse en laboratorios que no les corresponde.

El médico Andrés Flores Ramírez, Coordinador de Regulación Sanitaria, explicó que la primera alerta que recibieron fue sobre el medicamento llamado Ciprofloxacina de 500 miligramos que cuenta con un lote falsificado, el cual desafortunadamente no han logrado encontrar.

El otro medicamento es, Inmunoglobulina humana intravenosa, los cuales de detectarse, los productos serán asegurados para dejarles una orden a los dueños o encargados del establecimiento para que contrate una compañía especializada en destrucción de este tipo de medicamentos.

Como parte de este proceso, la Jurisdicción tiene que acudir a la destrucción del medicamento para retirar los sellos de aseguramiento y recibir un manifiesto, donde la compañía está autorizada para esta destrucción.

Los medicamentos lo reportaron los laboratorios originales donde señalan que están siendo producidos en otros lados, es decir, en otros laboratorios que no cuentan con los permisos sanitarios, por lo que deben ser retirados de las farmacias que lo venden.

En cuanto a la crema “milagrosa” Redugras, más que afectos secundarios en daños a los consumidores, la alerta es en el sentido de que promueve resultados que no son, es decir, venden una crema que prometen bajar de peso, pero resulta una total mentira.

Son medicamentos mágicos, que desgraciadamente la gente que busca bajar de peso lo cree, aún y a pesar de que no existen a pesar de que sean anunciados por televisión.