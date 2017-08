Ángela ya no sufre

Luchó contra el cáncer durante 5 años como una guerrera

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

“Ya me voy , me dijo mi niña”, fueron las palabras de dolor de Paola Pardo Coronado, una madre desconsolada tras el fallecimiento de su pequeña Ángela, una niña que luchó como guerrera contra el mal del cáncer, y tras cinco años de permanecer con la enfermedad, partió de este mundo.

Era la tarde del pasado jueves 24 de agosto, Ángela María Vázquez Pardo de 11 años de edad llevaba apenas dos días de haber salido del hospital, Manuel Raymundo Vázquez padre de la menor, llegó a casa luego de su jornada laboral y entró a ver su hija, quien ya se encontraba en una etapa terminal.

Y es que días antes los médicos en la Clínica del Seguro Social de Monterrey, prácticamente le dijeron que no podía permanecer más tiempo hospitalizada, pues era mejor tenerla en casa con el tratamiento y esperar hasta su desenlace.

Aunque sus padres estaban cocientes de ello, no esperaban que su pequeña se fuera tan pronto, pues un día antes de su deceso, se veía animada, con esa sonrisa que siempre iluminaba su rostro a pesar de la dura realidad.

“Yo llegue de mi trabajo a las 3:30 de la tarde, entre al cuarto y ella estaba como dormida pero aún seguía respirando, mi esposa y yo nos encerramos con ella, poco a poco le fue bajando ritmo cardiaco hasta que dejó de respirar”, dijo Raymundo.

Eran las 5: 20 de la tarde, cuanto decidimos quitarle el suero, la mascarilla de oxígeno, expresó con la voz entrecortada la madre de Ángela.

“Ella me decía que ya no quería nada, anoche me decía que ya estaba cansada, yo le dije si mija vete, busca esa luz que tanto te hace falta”, dijo con lágrimas Paola, mientras su rostro reflejaba un inmenso dolor por la irreparable pérdida de su pequeña.

Mientras abrazaba a su esposa, Raymundo habló sobre la lucha incansable contra el cáncer cerebral que invadió a su hija, señaló que en el 2012 fue cuando le detectaron el tumor en la cabeza.

“Fue todo el año con quimioterapias, en ese mismo año la operaron y le pudieron extirpar todo el tumor, luego fueron cuatro años de recuperación, en mayo del 2016 recayó, le volvió el cáncer a la cabeza se extendió hasta la cadera eso le empezó a afectar las vías urinarias, ya no tenía sensibilidad”.

De su recaída ya no pudieron operarla porque no resistiría según el diagnóstico de los

médicos, de mayo a diciembre del 2016 recibió 50 radiaciones.

“Mija (sic) tuvo mejoría desde enero hasta el 30 de abril fue a la escuela, ella luchó bastante hasta el último momento, un día antes estaba contenta con sus hermanas, primos, siempre la apoyaron, ya no hablaba pero expresaba sus sentimientos, se despidió de sus tíos, les agradeció, ella presentía su destino”, comentó la madre de la menor.

Y recordó que su hija salió bien del hospital, a pesar de encontrarse en una fase terminal, se veía contenta y quería ver a sus hermanas.

Pero nunca estuvieron solos, desde que Ángela se enfermó recibieron el apoyo de fundaciones, amigos y familiares apoyaron en la realización de eventos con causa.

“Al principio cuando empezamos fue algo fuerte nos dijeran que la niña tenía un tumor, yo me hice fuerte, mi esposa se debilitó mucho, hasta que un día no aguante cuando el cirujano me dijo, señor su hija tiene otro tumor.

“Tanto tiempo estuvimos luchando, y sabíamos que de un momento a otro podía fallecer, los doctores decían que estaba delicada de salud”, afirmó Raymundo.

“Hicimos hasta lo imposible, Dios era el que tenía la última palabra si la dejaba más tiempo o se la llevaba, los doctores nos dijeron puede que dure hora, una semana, dos meses, un año, nos la trajimos esperando tenerla más tiempo, pero estuvo sólo un día y medio”.

ÁNGELA NUNCA SE RINDIÓ

Bertha Alicia Coronado abuela de Ángela, señaló que a los cinco años la niña empezó a tener diferentes cambios en forma de caminar, dolores, y de ahí se buscó diagnóstico con los médicos.

“Fue una niña guerrera valiente nunca se rindió ante ninguna adversidad, siempre feliz, ella quería seguir viviendo, estar feliz”.

Con inmenso dolor, afirmó que es un proceso difícil y muy doloroso para quienes enfrentan la enfermedad del cáncer en un familiar, sobre todo cuando se trata de un niño.

“Pero hay que aceptarlo, tener paciencia, pero sobre todo ponerlo en mano de Dios muchas veces pasan situaciones difíciles y uno no se explica por qué…”.