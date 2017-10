Aporta SAGARPA 97 MDP para 250 proyectos rurales

GUADALUPE PÉREZ / REPORTERA

Se deposito en la cuenta del fideicomiso que tienen Gobierno del Estado y SAGARPA, alrededor de 97 millones de pesos con los que se apoyarán más de 250 proyectos para el campo.

La SAGARPA aporta el recurso de 75 millones aproximadamente y el Estado 22 millones de pesos, siendo el Estado, el que lo opera, mientras la dependencia Federal supervisa la implementación de este fondo, indicó, Jorge Flores Berrueto, Delegado Federal de SAGARPA en Coahuila.

El Funcionario Federal, señaló con este fondo de aproximadamente 97 millones de pesos, van enfocados a beneficiar cerca de 280 proyectos para el campo, en donde destaca infraestructura agrícola y ganadera, capacitación, transferencia de tecnología y otros.

Flores Berrueto, señaló que a través de las solicitudes en las ventanillas que tiene el Gobierno del Estado, en toda la entidad, es como se presentan al comité técnico, se valida y se realiza el otorgamiento de los apoyos como cercos, comederos, bebederos, tanques para resguardo de agua, revisiones sanitarias, entre otros.

“Se van atendiendo los proyectos, conforme se van validando, pero no hay suspensión de proyectos, lo que pasa es que la cobija no alcanza para todos y hasta donde alcance es como se ha estado aportando, mi oficina también está tomada por la UNTA, pero ese es un recurso que se convino a nivel nacional y que no se han liberado por el calendario que tiene la oficina de Administración de Hacienda y que aun no se han validado los proyectos”, preciso en cuanto a las manifestaciones que se han hecho por no aprobarse varios proyectos.

Agregó, que se tiene un monto global para el país y de ahí se asigna a los estados, por lo que buscan que cada año se favorezca a más productores y que no repitan, es decir, que por año se vaya otorgando a los productores que no pudieron alcanzar el año anterior.

En cuanto a contingencias en el campo, señaló que lamentablemente hay productores que siembran a orillas de un arroyo o cauce natural, en ocasiones construyen en zonas de riesgo, porque pasan años sin que baje mucha agua y ahora que reavivan se ven afectados. Para esto dijo hay un seguro catastrófico, donde aplica para compensación de estas pérdidas en cultivos y cabezas de ganado.

En cuanto al trabajo en el campo, reconoció que los jóvenes están saliendo hacia las ciudades en donde hay mayor demanda productiva obrera, en cuanto a quienes se quedan, especialmente mujeres y adultos se les está apoyando con programas como “El campo en nuestras manos” y FAPA, en donde apoyan a mujeres para que continúen en el campo con huertos familiares, con paquetes de aves y caprinos o borregas, los cuales son regalados.

La mayor demanda de estos paquetes se ve en la zona Sureste con 380 paquetes y en Cuatrociénegas alrededor de 600 paquetes avícolas, la próxima semana para la zona Norte otros 200 paquetes, en total se prevé llegar a los 5 mil paquetes en el Estado.

En cuanto al campo hay una población aproximada de 34 mil productores y ha bajado debido a que la población joven del campo, se van a zonas urbanas, calculan ha bajado, en tanto en programas como PROAGRO y PROGAN no ha bajado el número de beneficiarios que oscila en 18 mil productores en PROAGRO y 11 en PROGAN.

Flores Berrueto, indicó que hace cinco años se acabo una etapa de sequian severa, lo que dio pie a disminuyera en un 35 por ciento el hato ganadero, es decir, un promedio de 470 mil cabezas bajaron a 300 mil y actualmente van llegando de nueva cuenta a las 400 mil cabezas otra vez, ya que la recuperación oscila en dos o 3 años en el repoblamiento.

En tanto la producción agrícola, han encontrado alternativas, como en donde siembran soya y girasol, sacar sorgo o trigo; en el Sureste bajo la producción de manzanos, para compensar con siembra de cereza o frambuesa.