Apoyan con equinoterapia desarrollo físico y emocional

Asociación ofrece en Monclova terapias gratuitas para pacientes con diferentes padecimientos, logrando avances importantes en su recuperación

CRISELDA FARÍAS

INFONOR/EL TIEMPO

Así como el perro es considerado “el mejor amigo del hombre”, el caballo ha alcanzado una categoría similar al ser un animal que brinda mejoría a las personas con discapacidad, prueba de ello es la asociación “Caballo Amigo” que brinda hipoterapia con buenos resultados.

Actualmente 46 pacientes se atienden con especialistas en “Caballo Amigo”, asociación civil nacida desde hace 13 años con una misión altruista para brindar equinoterapia y rehabilitación física, sin ningún costo.

Licenciada en Psicología con diplomados en educación especial, equinoterapia y rehabilitación física y experiencia de 13 años, Edith Haro García, secretaria de la asociación, es quien personalmente lleva a cabo las terapias con apoyo de voluntarios capacitados.

Haro García explicó que el caballo tiene 2 grados arriba de la temperatura normal del ser humano, lo que permite la conexión de calor con la persona que sube al caballo y el músculo empieza a destensar, pues hay una vértebra del caballo, la número 12, que está exactamente donde se pone la silla o mantilla donde se sienta al paciente que, a partir de ahí, empiezan los estímulos.

La hipoterapia, consiste en aprovechar los principios terapéuticos del caballo para tratar a personas con discapacidades físicas, ya sean congénitas o adquirida.

Está enfocada al tratamiento fisioterapéutico neurofisiológico y algunos de los beneficios son que mejora el equilibrio y movilidad gracias al movimiento tridimensional del caballo que asemeja la marcha humana.

Disminuye la espasticidad muscular, ya que el calor corporal del caballo facilita la relajación muscular y articular, la variabilidad de la marcha del caballo posibilita terapéuticamente regular el grado de sensaciones que recibe el paciente.

Afecta positivamente a las funciones de comunicación y comportamiento el paciente, estimula la psicomotricidad, adaptación del individuo al medio y a una mejor calidad de vida y mayor grado de autosuficiencia aumentando su confianza y estimulándole el lenguaje por el desarrollo del habla, la comunicación y socialización.

La hipoterapia es una rama especializada de la equinoterapia, la cual es un grupo grande de terapias ecuestres para discapacitados que involucran la monta terapéutica y la hipoterapia.

Haro García informó que cuentan con pacientes desde los seis meses de edad y han tenido pacientes mayores, como una persona de 82 años, quien tuvo un golpe en la cabeza y quedó en silla de ruedas, comida por sonda, sin hablar, y en cuatro años y medio logró valerse por sí mismo.

Las terapias son de 20 a 25 minutos por paciente, depende del diagnóstico y el ritmo del paciente, por la excitación de estar en un caballo por primera vez que puede alterar el ritmo cardíaco y otras sensaciones, pero para ello, están los especialistas para guiarlo.

Las terapias se dan los sábados.

Previamente, dijo, se hace un diagnóstico, en base al diagnóstico del médico de cabecera, del neurólogo pediatra, y la documentación del paciente, para saber si es apto para recibir la terapia del caballo y saber de dónde partirán, los no aptos son quienes tienen algún problema de columna, escoliosis, desviación lateral de la columna vertebral.

Todos los pacientes que tienen un diagnóstico neurodegenerativo como autismo, síndrome down, retraso psicomotor, parálisis cerebral, esclerosis múltiple, esclerosis tuberosis y neurológicos degenerativos, pueden ser aptos para tratarlos.

La ayuda que reciben les permite mejorar en el nivel neuronal, fisico, intelectual y emocional que mejora la calidad de vida de los pacientes, manifestó Haro García, quien tiene muchas satisfacciones de los pacientes tratados.

“Es una labor pesada, pero bonita y satisfactoria, ahorita, tenemos muchos niños que me ganan el corazón, porque los veo crecer y ver salir adelante es una satisfacción, para los papás es mucho avance con que mueva un dedo un paciente inmóvil, es como dijera todas las letras, tuvimos un caso así, que el niño no expresaba y en un mes y medio, logró comunicarse”, expresó.

FALTAN MANOS VOLUNTARIAS

Los equinos también están preparados para dar las terapias, son elegidos por su comportamiento y conteo de los pasos que dan y actualmente de tres que están capacitados, sólo usan uno, porque no hay manos voluntarias que ayuden a dar las terapias, reconoció Haro García.

Por cada caballo que ayuda en la terapia, requieren cuatro terapeutas y, como no son suficientes, hoy sólo un caballo, llamado “El Catrín”, que “trabaja”, en las terapias que son los sábados durante todo el día.

El penco termina las sesiones y lo dejan libre que haga lo que quiera y generalmente corre, brinca, retoza y no quiere nada con los humanos, porque estiman es parte del estrés al que se somete con las terapias.

La asociación “Caballo Amigo” abre las puertas a los voluntarios interesados en servir, pues la propia encargada especialista en las terapias, Edith Haro García, los capacita para que tengan la sensibilidad y conocimientos para brindar la atención a los pacientes.

DEBE HABER INCLUSIÓN

La asociación “Caballo Amigo” nació hace 13 años, en el 2004, debido a que en la familia hay dos sobrinas con discapacidad y llevaban equinoterapias que resultaban costosas cuando ellos contaban con caballos de esparcimiento, relató Haro García, así que sus padres comenzaron a prepararse y fundaron la asociación abierta a brindar una mejor calidad de vida a la gente que necesita apoyo y no tiene recursos economicos e ignorancia que existe esta opción.

La joven especialista comentó que a diario ve cómo la falta de cultura e ignorancia de la gente discrimina a las personas con discapacidad o con algún comportamiento de hiperactividad, subestimación, pues también aplica la terapia para personas con estas condiciones.

Por ello, el primer contacto es con los padres de familia, pues muchas veces ellos mismos se avergüenza de sus hijos, y lo importante es que sepan que tienen un “angelito” en su hogar y los niños y jóvenes tienen el derecho de ser aceptados en la sociedad como en las escuelas normales, no deben ser discriminados.