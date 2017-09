Arbitraria la detención de asistentes a la ‘Oh’

Durante el baile del recuerdo que se pasó del horario de cierre

MARO ESCALERA / REPORTERO

Ante la clausura que se efectuó en la disco la “Oh” durante este fin de semana, el Director de Seguridad Pública, Coronel, Victorino Reséndiz Cortez, aseguró que los detenidos fueron liberados de forma inmediata y sin pagar un solo peso de multa, puesto que la multa es por violar el reglamento del cierre y los clientes no tienen nada que ver en el asunto.

Considerando que son los Gerentes y Encargados de estos antros, los que tienen la responsabilidad de seguir el reglamento y cerrar en el horario permitido y al no dar cumplimiento, los Inspectores de Alcoholes, apoyados por elementos de Seguridad Pública, se encargan de aplicar las clausuras permitiendo la salida de las personas que se encuentran al interior del local.

A pesar de que existen un registro de 45 personas detenidas que se encontraban al interior del establecimiento, Reséndiz Cortez, aseguró que todos fueron dejados en libertad, reconociendo que si existen fotografías de unidades que trasladaron a estas personas al Departamento de Seguridad Pública, pero la orden fue que no los ingresaran a las celdas como detenidos.

“Nosotros no tenemos porque detenerlos, ellos no son los responsables de que el lugar haya violado un reglamento de cierre, y en cuanto a la clausura, no sabemos si exactamente se les clausuró aplicándoles una multa, o solo se les hizo una llamada de atención” finalizó.