Arman frente contra el PRI

El PRD convoca a todos los partidos políticos a sumarse al “Frente por la Democracia”

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

El PRD busca crear un “Frente por la democracia” en donde se sumen todos los partidos a excepción del PRI, rumbo al próximo proceso electoral, informó Mary Telma Guajardo presidenta estatal del partido del Sol Amarillo.

Guajardo comentó que extienden una invitación para que otros partidos de izquierda se sumen a fin de crear el mencionado frente y evitar que en las próximas elecciones el PRI vuelva a estar en poder del País.

Dijo se está haciendo un recorrido por el País y abordarán el tema del frente con el fin de impulsar para la elecciones del próximo año un frente que incluya toda las fuerzas de oposición junto con la ciudadanía organizada ya sea en asociaciones civiles, apn, gente no organizadas, cámaras de comercio o sindicatos.

“Toda la ciudadanía que estemos en una idea de darle otro rumbo a nuestro País, el tema de fondo cuando nuestros compañeros dicen que la gente no aprende y vuelven a votar por el PRI y el PAN, yo les digo que la gente no tiene la culpa, la culpa la tenemos nosotros porque no hemos sabido encontrar la clave o la fórmula para hacerle entender a nuestro pueblo que no se debe dejar engañar ni manipular por los gobierno actuales”, indicó.

Comentó que la gente considera que se les hace favor al recibir apoyos de despensas y obras cuando esto es obligación del gobierno para que la gente viva dignamente y acabar con las desigualdades sociales.

Indicó que en este frente no se dará oportunidad a gente priísta sino a gente de izquierda y cualquier otro partido político o sector social que realmente tenga interés en que se dé un cambio para bien del pueblo mexicano.

Aseguró que ya una sola persona no puede definir el rumbo del País, ya que se requiere de un gobierno policromático, es decir, que se atienda la pluralidad que existe en el País más allá de los colores partidistas.

El próximo proceso electoral, dijo, lo vislumbran con positivismo y le apuestan a los deseos ciudadanos de cambiar y mejorar al País, en donde aun cuando reconoció la falta de recursos del PRD buscarán recorrer todo el País y sumar esfuerzos.

Remarcó que lo importante es combatir la corrupción, la impunidad y que se maneje con transparencia los recursos del País, esto se convoca no sólo a las izquierdas pues aseguró se busca sumar todas las fuerzas de oposición contra el PRI, a fin de lograr un cambio real en el País.