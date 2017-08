Aseguran 13 vehículos conducidos por ebrios

Además, clausuran bares por diferentes violaciones

VERONICA PRECIADO / REPORTERA

13 vehículos asegurados y consignados al Ministerio Público, fue el resultado de los operativos antialcohol, que se implementaron el fin de semana, de acuerdo al reporte de la Policía Municipal Preventiva, los conductores presentaban segundo y tercer grados de alcohol, sin embargo, no se les detuvo, solo fueron infraccionados.

El Director de Seguridad Publica, Coronel Victorino Reséndiz Cortez, señaló, que a pesar de ser un delito el conducir en estado de ebriedad, no se esta deteniendo a los conductores, solo se retienen los vehículos, para evitar accidentes con consecuencias fatales.

Detalló, que los elementos tienen instrucciones de dar la atención a los automovilistas, en caso de estar acompañados por un familiar que no sepa conducir, un patrullero se encarga de trasladar el vehículo hasta el domicilio, de lo contrario, si el conductor viene solo, se procede al aseguramiento.

“Con esto queremos recalcar, que los operativos no son recaudatorios, estamos en la mejor disposición de apoyar a los conductores, por eso no hay detenciones, las infracciones se aplican por el hecho de ser un delito, pero también se aplican descuentos en el pago de las infracciones en los primeros 10 dias, con el fin de no afectar, en el bolsillo del ciudadano”.

De igual forma, este fin de semana, fueron consignadas al Ministerio Público, 11 personas por violencia intrafamiliar, conducción indebida, daños culposos y dolosos por consecuencia de accidentes automovilísticos.

Pero además, en operativos a bares y cantinas, se realizó la clausura de dos establecimientos, el bar Mitote, ubicado en el bulevar Juárez, por permitir a clientes salir con bebidas, mientras en el negocio Yvchelas, se clausuró, por vender fuera del horario establecido.