Aumentan las llamadas de extorsión

En comunicado urgente, CANACO informa a sus socios una lista de números de teléfono usados por delincuentes

MARTÍN SILVA/EL TIEMPO

La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Monclova advirtió a sus socios a través de un comunicado urgente evitar contestar las llamadas de teléfonos celulares con ladas de esta Ciudad y otras regiones del País que tienen como finalidad la extorsión de quien atienda dichas comunicaciones.

Los números de teléfonos con ladas de Monclova y otros lugares de la republica son:

No. 866 1782285

No. 866 1783301

No. 866 2108909

No. 844 4383600

No. 871 1262620

No. 867 7152674

No. 814 4450612

No. 871 2515302

No. 878 1556095

Los directivos de la CANACO sugieren a sus miembros no contestar las llamadas de estos números telefónicos y en caso de recibir una llamada directa que pretenda extorsionarlos, colgar inmediatamente.

Señala que según información que han proporcionado las autoridades judiciales durante las últimas 48 horas se han incrementado las llamadas de extorsión, por lo que reiteró el llamado a no contestar las llamadas de los números de teléfonos mencionados.

Así mismo les advierte que los extorsionadores están utilizando información que obtienen de los directorios telefónicos y hasta los llaman por sus nombres, con lo que los sorprenden.