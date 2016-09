Autorizan equipo a la Clínica 7

Lupita Oyervides señaló que se está trabajando en un mayor presupuesto

ADRIANA CRUZ/REPORTERA

La Diputada Federal Guadalupe Oyervides habló respecto al tema del Instituto Mexicano del Seguro Social, adelantando que ya se autorizaron algunos equipamientos para la Clínica 7, tales como maquinaria para Hemodiálisis, Anestesias, que son equipamientos que se tienen muy antiguos.

En entrevista manifestó que el hecho de que hayan venido inspectores del Seguro Social a Nivel Nacional es un indicador de que se está avanzando.

“Recordemos que las visitas que tuvieron los sindicatos de las Secciones 288 y 147 ayudó mucho en la gestión, que es un tema generalizado y a la vez trillado, porque es un tema que los empresarios, sindicatos y ciudadanía requieren”, indicó.

Señaló que el año pasado se contó con un presupuesto histórico del que hoy se está gestionando para que terminen de llegar los recursos a la Región Sureste.

“Estamos hablando de un Hospital Oncológico que no tenemos en Coahuila que toda la gente que padece de este tipo de enfermedades tiene que trasladarse a la Ciudad de Monterrey o a otro Estado”.

Manifestó que tanto el Seguro Social de la Ciudad de Acuña ya se tiene el presupuesto asignado y en Monclova está trabajando en situaciones al interior como es el tema de maquinaria para hemodiálisis, anestesias que son equipamientos muy antiguos.

“Una queja general antes que la infraestructura que no tenemos, la suficiente platilla laboral, que no tenemos medicamento y que no nos damos la capacidad de atender, un tema importante que la Clínica 7 tiene, es la atención que se le da a los derecho habiente, muchas de las quejas son de una mala atención de un mal trámite y que hay citas que se postergan de hasta tres o cuatro meses porque no tenemos los especialistas”, manifestó.

Sin embargo dijo se está trabajando desde el interior y es el resultado que se hizo de la primera inspección el tema de capacidad, medicamento plantilla y equipamiento.

Dijo, la segunda etapa que ya están trabajando en Monclova es un tema de infraestructura, recordó que “Es un proyecto que se hizo aproximadamente cuatro años que no se ajusta al presupuesto que actualmente tenemos y no se trata de bajar recursos por bajarlos, se tiene que pasar por los lineamientos con las reglas de operación para estos recursos”.