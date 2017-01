Avaricia de ediles detuvo al Alcalde

Regidores planeaban darse bono de salida

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

Tras desistir de buscar la candidatura a la Gubernatura del Estado, el Alcalde Gerardo García Castillo señaló que decidió no irse, ante el temor de que se diera un mal manejo de las finanzas municipales, pues apenas solicitó licencia para retirarse del cargo, regidores ya planeaban otorgarse el bono de salida.

El edil monclovense, manifestó que fue el Primer Regidor Agustín Ramos, y la Regidora Elisa Maldonado, quienes convocaron a los integrantes del cuerpo edilicio a una reunión que se realizó en un conocido restaurant ubicado al norte de la Ciudad, para planear la estrategia.

“Por eso decidí declinar para salvaguardar las finanzas de la Presidencia Municipal, como lo dije en caso de que se viera amenazada la prosperidad del municipio, yo de manera inmediata iba a regresar estuviera donde estuviera, en la posición que estuviera”.

Recalcó que el Regidor Agustín Ramos trató de convencer a los demás ediles para asignarse un bono de salida, una vez que él dejara el ayuntamiento.

“Me siento decepcionado, son regidores del mismo partido, querían

los bonos algunos de ellos de manera directa me lo hicieron saber, los bonos son ilegales, son inconstitucionales es desvió de recursos. Sé que había un riesgo inmenso, desde el punto de vista de querer desviar recursos para favorecerse de manera personal, lo que supe es el regidor les dijo que sólo necesitaba tantito tiempo para asignarse el bono”.

Pero además me movió la conciencia, en el sentido de responsabilidad empecé analizar las promesas que le hice a la gente en campaña, yo les dije si voy a cumplir, si voy a durar 4 años, dijo el Alcalde.

“Es necesaria la reflexión para todos y cada uno de los políticos aquellos que no tengan resulta su vida ni se metan, a la política se viene a poner en primer término los intereses comunes, en segundo los personales, para mi primero el bien de la comunidad, más de 40 mil votantes me hicieron una encomienda en el 2013 y no se merecen la traición”.

Por eso mi reflexión también de impedir que gente mezquina, con intereses ilegítimos llegará a desestabilizar las finanzas de la administración, comentó el edil monclovense refiriéndose a la postura de regidores.

No obstante a esta situación, dijo que seguirá trabajando igual con el cabildo, y descartó además pedir la destitución del Primer Regidor ante las intenciones que tenia de otorgar bonos.