‘Buen Fin’ debe ser todo el año

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

Empresas con representación sindical cetemista no adelantarán aguinaldos con motivo de la campaña de El Buen Fin, así lo indicó el titular de la CTM Monclova, Carlos Mata, quién remarcó debería ser una campaña permanente con descuentos y pagos a plazos accesibles para los trabajadores.

“En el caso de la CTM los aguinaldos y ahorros de los trabajadores están establecidos en los contratos colectivos, no es el momento de adelantarlos y creo que de Buen Fin en lugar de ser sólo un fin de semana, tendrían que ser todo el año, los empresarios tendrían que ajustarse no sólo para vender sino ajustarse para que puedan ofrecer mejores productos y a muy bajo costo si es que realmente quieren hacer una promoción de venta a bajo costo, el País necesita que sea una campaña permanente de solidaridad de los empresarios para con los trabajadores”, expuso.

Carlos Mata, indicó que a riesgo de ser criticado por su opinión, el objetivo del Buen Fin es sólo vender productos y no ayudar realmente al trabajador, ya que sólo buscan generar ganancias.

“Usted va a una tienda y regularmente tiene un precio y sólo por hacer una promoción lo bajan hasta en un 50 por ciento, o se lo venden al 100 por ciento pero en plazos, eso no es un Buen Fin, no es apoyo al trabajador, mejor que hagan una campaña permanente de bajo costo”, añadió.

Indicó que la campaña del Buen Fin desde su punto de vista tiene muchas aristas, por lo que recomendaría a los trabajadores cuidar sus ingresos y no dejarse engañar, que inviertan su dinero en insumos realmente necesarios para sus familias.

“Vuelvo a insistir, ¿realmente los productos tienen precios distinto?, yo creo que no, lo que hacen ahora es venderlos a plazo, para mí sería ver hoy cuanto cuenta una televisión, una licuadora o cuánto cuesta algún electrodoméstico y que ese fin de semana lo pusieran con descuento del 50 por ciento y a plazos, eso sí sería un Buen Fin”, concretó el líder sindical.