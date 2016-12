Burla para fronterenses el despilfarro de Darío

Líderes de opinión condenan la incongruencia con que se maneja el Tesorero de Frontera

ERIKA GONZÁLEZ/REPORTERA

El Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Frontera fue severamente criticado por líderes de opinión quienes cuestionaron que mientras Darío Castellanos despilfarra recursos en el viaje que junto con su esposa, el Director de Seguridad Pública y la pareja de este hicieron a Aspen, Colorado, en la Presidencia Municipal, el fantasma del reajuste mantiene atemorizado al personal, así como miles de ciudadanos esperan la ejecución de obras que no llegan, situación que representa una burla.

El empresario Carlos Elizondo tachó de incongruente al Tesorero Darío Castellanos por realizar costoso viaje, mientras que en el Ayuntamiento se han anunciado más recortes de personal; de la misma opinión fue el Presidente del Comité Municipal del PRI Fernando de la Fuente.

El también ex Regidor de Monclova, Carlos Elizondo comentó que son épocas difíciles para mucha gente, principalmente para quienes van en los reajustes que ya se anunciaron dentro de las administraciones municipales.

“Para colmo de esta situación en donde los ayuntamientos tendrán que despedir gente para hacer eficientes sus finanzas durante su último año de gestión, parece ser una burla que funcionarios como el Tesorero de Frontera Darío Castellanos se vaya de vacaciones a Aspen.

“Aunque soy respetuoso de lo que cada quién hace, ya se mencionó que la Administración de Frontera está dando de baja a gente y no lo veo congruente, que al no tener liquides su funcionarios viajen, sin justificar de donde están cubriendo estos viajes, que son costosos”, declaró.

INCONGRUENTE TESORERO

Luego de darse a conocer el viaje que hizo Castellanos, el Presidente del Comité Municipal del PRI Monclova, Fernando de la Fuente dijo es “incongruente” la acción del funcionario al declarar desde hace tiempo que el Municipio está pasando por una situación difícil financieramente hablando.

De la Fuente reiteró su calificativo de “incongruente” pues dijo no hay otra forma de describirlo, ya que hay familias que laboran o dependen de su trabajo en el Municipio y sus salarios difícilmente les da para celebrar las próximas fiestas navideñas, mientras que los funcionarios como el Tesorero Castellanos dan muestra del uso que le dan a los recursos.

Señaló que los funcionarios deben ser un ejemplo para los demás, principalmente para sus compañeros y colegas que laboran en las diferentes áreas municipales, por lo que exponerse en este tipo de situaciones puede generar molestias entre los demás que podrían perder sus empleos ante los ajustes que están implementándose.