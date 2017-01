Buscará candidatura del PAN a Gobernador

A partir de este miércoles 4 de enero

VERÓNICA PRECIADO/ REPORTERA

Ante la intención de buscar la candidatura del PAN por la gubernatura del Estado, el Alcalde Gerardo García Castillo pidió ayer licencia para separarse del cargo por tiempo indefinido, a partir de este miércoles 4 de enero.

En la primera sesión de cabildo del año, que se realizó a puerta cerrada, el edil monclovense presentó la solicitud que fue aprobada por unanimidad de los integrantes del cuerpo edilicio.

La solicitud será enviada al Congreso del Estado, para su notificación, en este sentido el Alcalde Gerardo García aclaró que en un momento dado de no ser favorecido, podrá pedir su reinstalación como Presidente Municipal, y estaría regresando los últimos días del presente mes.

Cabe destacar que de acuerdo a lo establecido en el código municipal, la separación del cargo debe emitirse por tiempo indefinido, según el artículo 67 fracciones XI, XVIII y XIX en relación con el 158-U fracción I numeral 8, y es la facultad del Congreso del Estado autorizar la presente solicitud.

Por su parte el Alcalde de Monclova, manifestó sentirse tranquilo, y competente para buscar la candidatura, o bien si el partido le diera la confianza de contender por otro cargo (Diputado).

Destacó que en breve dará a conocer el nombre de la persona que lo sucederá en el cargo, para ello se enviará al Congreso una terna con los nombres de los candidatos.

“En caso de que esto no se concretará sólo debo enviar en su momento en caso de ser así, un oficio al Congreso y de acuerdo al Código Municipal puedo volver en un proceso no mayor a diez días al cargo, quiero garantizar que la prosperidad de Monclova continúe hasta el último año, si no quedo en la terna regreso de manera inmediata”.