Cae obrero a zanja adentro de AHMSA

Accidente impidió el record de cero accidentes en el mes de septiembre

MARCO ESCALERA/REPORTERO

Cuando estaban por cumplir el primer mes sin accidentes dentro de la empresa Altos Hornos de México, el pasado mes de septiembre desafortunadamente se dio un accidente incapacitante en el departamento del Alto Horno 5 en la Siderúrgica Dos de esta empresa.

El Gerente de Seguridad en Altos Hornos de México, Santiago Camacho, reconoció que estuvieron a punto de lograr el primer mes con cero accidentes en la historia de la empresa, pero desafortunadamente se tuvo este evento donde un trabajador cayó en una zanja.

Y es que con las lluvias que se generaron en septiembre y con una zanja de 40 centímetros de profundidad, que no se tapó entre el Alto Horno 5 y Mantenimiento de campo, donde a pesar de que estaba delimitada el área, por la oscuridad de la noche aunado a la lluvia que llenó de agua dicha zanja el trabajador pasó de forma rápida y al resbalar se lastimó la rodilla.

Una de las medidas que tomaron para evitar más situaciones como estas, es no permitir que este tipo de trabajos se queden a medias, es decir, si se abre una zanja por mínima profundidad que se tengan, se tiene que tapar o delimitar con cable y no cinta para que no la quiten.

Sin embargo el tener un accidente mínimo como este en todo un mes, es un reflejo de lo que se ha estado haciendo en materia de seguridad industrial que a pesar de los eventos que se han salido de control, se busca la manera de evitar que surjan más detalles y que se respeten los controles y medidas que reduzca cualquier inseguridad dentro de la empresa.

Cada una de las campañas y actividades en materia de prevención, las cuales van dirigidas a las compañías contratistas y personal de Altos Hornos, han dado buenos resultados.