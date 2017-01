Capacitará INE a funcionarios de casilla

CRISELDA FARÍAS

INFONOR/EL TIEMPO

El Instituto Nacional Electoral insaculará 42 mil 020 ciudadanos para elegir 4 mil 144 funcionarios de casilla en el Distrito 03 en apoyo a las elecciones en Coahuila, informó Margarita Alicia Robles Pérez, Vocal Ejecutiva.

Al presidir la cuarta sesión extraordinaria del distrito, observaron los avances en la integración de las mesas directivas de casilla y los capacitadores asistentes electorales que contrataron, 18 supervisores y 108 capacitadores, para cubrir los 12 municipios.

El cierre del padrón electoral distrital registró 323 mil 229 ciudadanos de los cuales van a insacular 42 mil 020 correspondientes a ciudadanos nacidos en diciembre, en primer lugar, de no completarse por la negativa de los mismos, recurrirán a quienes hayan nacido en enero, indicó.

Jesús Torres Villegas, representante del PRI ante el Consejo Distrital federal, indicó la importancia de la capacitación de las personas y la ubicación de las casillas, porque en el proceso pasado federal hubo “mucho que desear de la capacitación” que causó problema en la apertura, llenado de paquetes, entrega de copias de las actas y de paquetes.

Robles Pérez destacó que los ciudadanos deberán recibir una capacitación previa y suficiente para el desarrollo de la jornada electoral y evitar errores que pueden llevar a la impugnación de la casilla.

“Es sencillo todos los pasos, se da como un guión, a las 7:30 que empiezas a instalar la casilla, no puedes abrir hasta las 8:00, si tú abres antes de las 8:00 te pueden impugnar la casilla, entonces, son pequeños tips, que son sencillos, pero hay que seguir el guión de la jornada electoral, a tal hora tienes que abrir, recibes los votos con tal procedimiento y nada más podrán votar aquellos que vengan en la lista nominal, si anda votando gente que no viene, se puede impugnar, por eso es importante que los capacitadores expliquen bien a los capacitadores de casilla”, agregó.

De los ciudadanos insaculados deberán lograr tener 4 mil 144 funcionarios de casilla que son: presidente, secretario, escrutadores y tres suplentes, para el proceso del 4 de junio.

En total, el distrito contará con 592 casillas instaladas en su mayoría en planteles educativos y aproximadamente un 20 por ciento en domicilios particulares, estimó la Vocal Ejecutiva.