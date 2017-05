‘Cárcel por la muerte de mi niña’

Homicida de la pequeña de 8 años pudo haber sido una mujer, dijo Aglaé Lara a reporteros tras la audiencia inicial

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

El chofer del vehículo que impactó al taxi sobre el Libramiento CSG y en el que murió una niña de 8 años pudo haber sido una mujer, así lo externó ante reporteros Aglaé Lara quien demandó se pague con cárcel el homicidio de su pequeña Carol.

Un amargo Día de las Madres vivió Aglaé Lara de Cerda, quien con fracturas acudió a la Sala de Juicios Orales para presenciar la audiencia inicial del presunto homicida de su hija Carol, una niña de escasos 8 años que fue arrebatada en un accidente automovilístico ocurrido el pasado fin de semana en el Libramiento Carlos Salinas de Gortari.

Aún dolorida por los múltiples golpes y fracturas, la señora Aglaé demandó justicia, que se castigue al culpable de la muerte de su pequeña; también señaló las necesidades que enfrenta en el IMSS, en donde le requieren algunas cosas para que operen a su marido, a una de sus hijas sobrevivientes así como a ella misma, y que no puede cubrir.

“Yo pido justicia por la muerte de mi niña, pido cárcel o que trate de reparar el daño, pero nada podrá devolverme a mi niña, mi esposo está mal, fracturada una pierna que requiere operación pero le dan hasta un mes, mi otra niña la operarán el viernes de su pierna izquierda, pero necesita de un platino y no tenemos dinero para conseguir y pues me dicen que debo llevarlo, a mí también me tienen que operar de las fracturas que tengo pero el que me va a operar anda de vacaciones y por estar embarazada no me pueden sacar placas, no pueden ver las lesiones que tengo”, mencionó.

Añadió que sigue bajo hospitalización pero la dejaron salir para estar presente en la audiencia inicial en donde dijo, sólo quiere se les haga justicia, principalmente por la pérdida de su pequeña Carol.

La madre de familia, dejó en duda la probabilidad de que el imputado presentado sea realmente el responsable de lo sucedido.

“Esta persona iba en contra, el muchacho del taxi trató de esquivarlo pero ya lo tenía enfrente, dicen que no iba tomado ni drogado, a lo mejor no, pero como quiera mató a mi niña y tuvo el descuido de ir en un carril que no debía haber ido.

“Y dicen que fue él, pero si primero dijeron que había sido una mujer, ahora que dicen que fue él, y primero decían que fue una mujer, ¡¿porque dicen eso?!. Ahora, cómo iba esa mujer, si iba tomada, iba drogada ¿o qué?… todos lo dijeron, Fuerza Coahuila dijo, el taxista dijo, las personas de ahí dijeron que había sido una mujer, no sé si mi esposo porque no he platicado con él, porque cuando hablamos del tema desborda uno, verdad”, expuso.

Tras la audiencia y haber dado declaraciones a los medios de comunicación, Aglaé continuó su camino directo al hospital en donde sigue recibiendo atención médica ante las lesiones que presenta y las cuales están limitadas de revisión, ya que por su embarazo no pueden sacarle placas, desconociendo si presenta lesiones internas.