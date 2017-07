Castigo ejemplar a conductora ebria

Anticipan que no darán el perdón, sino que quieren todo el peso de la ley para la responsable de la muerte su madre

ERIKA GONZÁLEZ/ REPORTERA

“Mis hermanos y yo no le daremos el perdón a Fabiola Rubí Carrizales, lo que nosotros queremos es que caiga todo el peso de la ley sobre ella, a mi madre no le tocaba morir, no se vale que las cosas sigan así”, en medio del dolor fue lo que dijo la hija de Yolanda Carrizales, la mujer que falleció en el percance vial en la Avenida Susan Lou Pape.

En todo momento la joven Edith Delgadillo Carrizales, se negaba a aceptar la situación que estaba viviendo, pues a cada rato decía que su madre no merecía morir así, pues fue un descuido de los padres de las jovencitas.

Y es que hizo referencia que los filtros antialcohol, tampoco hubieran salvado la vida de su madre, ya que el accidente fue a las siete de la mañana, y los filtros los colocan a la una de la mañana, que la responsabilidad era de los padres de la joven.

“Por qué sus padres le daban así permiso para amanecer y tomar hasta embriagarse, por qué pasa eso, ellos tienen la culpa de no ponerles un límite a los hijos, ahora iban muchachitas menores de edad de 14 años”, dijo.

Declaró que ellos como hermanos ya llegaron a un acuerdo y será no otorgar el perdón, que esto sea como ejemplo para la sociedad, que ya no más alcohol en los menores, pero sobre todo que los padres se hagan responsables de los actos de sus hijos.

Al igual sus hermanos, no pudieron dar ninguna declaración, pues se encontraban conmocionados por la situación que estaban pasando.

Los funerales se llevaron a cabo el día de ayer en la Iglesia Sagrado Corazón, donde se ofició la misa de cuerpo presente, para después darle el último adiós en el Panteón Jardines del Recuerdo en Estancias de Santa Anna.